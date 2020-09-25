Приемная дочь украинского продюсера и рэпера Потапа Наталья Горовая показала стройную фигуру на пляже

Девушка выложила на своей странице в социальной сети несклько фото со своего отдыха на море, передает Politeka.net. Наташа запечатлена на пирсе в зеленом купальнике и пляжной рубашке, которую распахнула и показала свое стройное тело, как у богини. Образ дополнил фиолетовый фотоаппарат, которые она небрежно держала за шнурочек.

На одном из снимков девушка одной рукой оперлась на столбец заграждения, а второй с нежной улыбкой убрала растрепанные волосы со лба. Видимо, красотка насладилась своим отдыхом, ведь даже зажмурилась от удовольствия. На другом фото Наташа повернулась лицом к камере с томным взглядом.

"Немного такого вот настроения 🏖 а вообще я загорелась одной идеей, которую мечтаю воплотить, но уже в 2021🦋 не буду никому-никому говорить [кроме близких], а вот интригу оставлю 😏", - поделилась девушка своими планами в описании.

Пользователи социальной сети в комментариях восхитились внешним видом Натальи и пожелали ей успехов:

"Тааак, я знаю что за идея😏, ты запишешь фит с Мишель 😅🙈"; "Красотка🔥🔥🔥🔥"; "Хорошего отдыха, и чтоб идея и вправду воплотилась, а мы ждём и поддержим❤"; "Балдею от этих фоток 😍🔥"; "Безумно красивая😻💔".

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