Модель Леонила Гузь, которая завоевала титул "Мисс Украина 2018", соблазнила видом в пиджаке на голое тело

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм красотка опубликовала фото, на котором предстала в весьма соблазнительном виде.

Гузь была одета в белые джинсы, которые она игриво расстегнула на поясе. Джинсы были заправлены в грубые ботинки, которые добавили образу особого шарма. Сверху на Гузь был надет пиджак, который едва прикрыл обнаженную грудь красотки.

Модель не стала оставлять подпись к фото, но поклонники оставили ей много приятных слов.

«Восторг», «Супер», «Восхитительная красавица», «Огонь», «Шикарная», «Белая девочка!!! Фантастический вид, мне это нравится!! Спасибо за этот снимок, дорогая», - пишут пользователи сети.

Кроме этого, Гузь опубликовала свою обнаженную грудь крупным планом, пытаясь свести своих поклонников с ума. На фото был запечатлен бюст, немного прикрытый рубашкой. Одну часть Леонила прикрыла рукой, украшенной белоснежными бусинками. Поклонники высоко оценили этот соблазнительный кадр.

«Ого, это ты?», «Бриллиант», «Уххх», «Люблю тебя, детка», - пишут люди.

Отметим, что Гузь не очень часто публикует настолько откровенные фото, поэтому эти посты стали настоящим подарком для ее поклонников.

Напомним, что Леонила Гузь без лифчика прошлась по элитному отелю в Киеве: пикантные кадры.

Как сообщала Politeka, Леонила Гузь блеснула упругими ягодицами без белья: "Соблазнительная куколка".

Также Politeka писала, что Леонила Гузь пленила нереальными видами в боди: "Хороша малышка".