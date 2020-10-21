Известная модель Леонила Гузь, которая победила на "Мисс Украина 2018", показала себя, восхитив фанатов

На фото звезда позировала в красной юбке и топе. Низ не скрыл трусиков Леонилы, а верх сжал грудь так, что она прямо вылезла снизу. Девушка сидела на стуле и расставила ноги. Гузь дополнила образ босоножками на каблуке, а волосы собрала в косу. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты, включая друга Светланы Лободы - Бичоллу, поставили более 1700 лайков и написали комментарии:

"Вторая Шэрон Стоун", "Выглядишь на миллион", "Огонь", "Ты красивая девушка", "Вау великолепно", "Какая женщина", "Абсолютно великолепно".

Сообщалось, что популярная модель Леонила Гузь показала идеальную фигуру в пикантном наряде.

Так, на опубликованных кадрах Гузь позирует сидя в одном белье и без лифчика. Роскошные формы едва прикрывал тесный топ знаменитости. Особой пикантности добавило то, что модель в какой-то момент решила широко расставить ноги.

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Так, на опубликованных фотографиях Гузь позирует в белоснежном наряде, эффектно расставив ноги. Девушка сидит на сене, поверх которого положили простынь и поставили цветы.

Напомним, "мисс Украина" Гузь забыла про белье, раздразнив упругими прелестями

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