42-летняя российская телеведущая Анфиса Чехова любит эпатировть публику пикантными выходками

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором продемонстрировала "вкусный" ракурс в постели.

Так, томная Чехова в небрежно накинутом цветастом халатике уселась на колени, обложившись тюбиками с косметикой. Один из них "застрял" в ее пышном декольте: Анфиса подняла руки, дабы доказать, что тюбик действительно держится исключительно грудью. При этом довольная собой Чехова одарила зрителя обворожительной улыбкой.

Горячий снимок облетел Сеть.

"И как Анфиса еще не нашла себе мужчину? У нее же есть интересная сверхспособность😏", - комментировали в одном из популярных российских телеграм-каналов.

Кроме того, пользователи оставили отклики и на страничке самой Чеховой.

"Как он застрял в сис*ках то?)" - "Там всё застревает😉"

"Потрясающая грудь😍Замечательная Анфиса❤️"

"Красавица 👍"

"Сис*ки 🔥🔥"

"О, ля-ля"

"Вы такая сексуальная любовь моя 💋"

"шикарная женщина 😍🌷"

"Офигенская грудь!!!! Офигенская женщина❤️❤️❤️"

"Ножки супер😍"

"Все фото ..вообще не настоящие..какие то картинки"

"С годами всё краше💐💐💐"

Ранее мы сообщали, Чехова поделилась фото, на котором предстала в окружении участниц очередного сезона шоу «Модель XL». Анфиса, которая обычно показывается в Инстаграм в роскошных нарядах, на этот раз оказалась в домашней уютной одежде: серых штанах, белой футболке и такого же цвета носочках. На руках у знаменитости сидел ее пес породы французский бульдог по кличке Картошка.

Напомним, соблазнительная Чехова разыгралась в бассейне, сделав ошеломительное признание: "Красотища-то какая!".

Также Politeka писала, что в купальнике на фоне унитаза: располневшая Анфиса Чехова ошарашила видом, показательные кадры.