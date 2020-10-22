В Украине необходимо возвращать строгие карантинные ограничения

Об этом говорит эпидемиолог Национальной экспертной группы по инфекционному контролю (NEGIC) Екатерина Сояк, передает "Главред".

"В Киеве больницы уже переполнены. Поэтому однозначно нужно ставить вопрос о развертывании дополнительных госпиталей", — рассказала Сояк.

Также эксперт подчеркнула, что большая проблема может возникнуть и с нехваткой медиков. По ее словам, в новых временных госпиталях, открытие которых анонсирует власть, нужно будет мотивировать сотрудников высокими зарплатами.

"Или чем-то еще, потому что сегодня и в стационарах, которые и так не сильно оснащены всеми специалистами, не хватает людей. Во многом и потому, что значительная часть медиков, которые там работают, находятся на больничных. Поэтому, вероятно, надо будет привлекать всех — и студентов, и тех медиков, которые сейчас не работают", — уточнила врач.

По ее словам, если не ужесточить карантин, то стране угрожает коллапс.

"Когда мы весной вводили карантин, то мы количество больных смогли растянуть во времени. Сейчас определенные карантинные мероприятия, возможно, не такие тотальные, как раньше, но нужно возвращать, иначе мы просто не разгрузим систему здравоохранения. Если бы мы за лето подготовили стационары, уладили вопрос с наличием кислорода в больницах, то тогда мы могли бы надеяться на то, что протянем без карантина. Но поскольку наши больницы на том же уровне, что и весной, то, очевидно, что мы снова будем в карантине уже через пару недель", — подытожила врач.

Отметим, официальный данные Минздрава Украины свидетельствуют о том, что опасения эпидемиолога близки к истине.

Как сообщала пресс-служба ведомства, агруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями китайского вируса и подозрениями превышает 50% в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

Всего по Украине загрузка коек составляет 63,2%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

При этом в Украине установлен новый антирекорд по количеству новых подтвержденных случаев за сутки - 7053. Впервые этот показатель перешагнул отметку в семь тысяч человек.

Такие данные обнародовал Совет национальной безопасности и обороны.

Больше всего новых заболеваний подтвердили в Киеве (+631), Харьковской (+627), Одесской (+600), Хмельницкой (+381) и Днепропетровской (+363) областях.

Всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев. Умерли уже 6 043 (+116) человек, вылечились - 134 898 (+2 679). Активными больными остаются 181 938 пациентов.

Предыдущий антирекорд по китайскому вирусу был зафиксирован в Украине вчера. Тогда выявили 6719 новых случаев заболевания.

Ранее в Минздраве определили условия для введения тотального локдауна. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией. Однако, если число случаев заболевания в день вырастет до 10 тысяч, это станет критическим.

Напомним, в МОН раскрыли, что ждет украинских школьников после 30 октября: «Дети должны…».

Как сообщала Politeka, сроки выхода из карантина, украинцев ошеломили: "Минимум три года", кто пострадает больше всего.

Также Politeka писала, что жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех...".