Украинцам грозит новый локдаун, если люди не будут соблюдать правила карантина, и ситуация с заболеваемостью в стране будет ухудшаться

Об этом заявил министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов во время брифинга по итогам заседания правительства, сообщают Українські новини.

«Если мы будем соблюдать все требования по социальному дистанцированию, ношению масок в общественном пространстве, соблюдению самоизоляции в случае подозрения на коронавирусную инфекцию, мы избежим "локдауна". Если мы продолжим игнорировать эти требования, возможно все», - заявил он.

Он заметил, что при ухудшении ситуации с заболеваемостью китайским вирусом «возможны различные варианты». Немчинов также напомнил о том, что перезапуск экономики после первого локдауна и переход на адаптивный карантин дались Украине очень нелегко.

Министр также сообщил о том, что был представлен доклад СНБО с прогнозом развития эпидемиологической ситуации в стране. По его итогам премьер-министр Денис Шмыгаль поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской обладминистраций и города Киева активизировать работу по развертыванию не-медицинских средств размещения больных китайским вирусом.

Ранее в Минздраве определили условия для введения тотального локдауна. Так, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал о планах и возможных ограничениях.

По словам замглавы Минздрава, пока украинская система здравоохранения выдерживает рост пациентов с опасной инфекцией и еще есть ресурсы для борьбы с эпидемией. Однако чиновники уже определили, какое количество больных станет критическим для больниц.

По его словам, система здравоохранения будет справляться до 10 тысяч случаев заболевания в день.

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