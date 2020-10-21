Украинских школьников 1-4-х классов после возвращения с каникул ждет очное обучение

О планах Министерства образования и науки рассказал и. о. министра Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.

Он сообщил, что МОН и Минздрав работают над тем, чтобы учащиеся младших классов смогли продолжить очное обучение. При этом учеников 5-11-х классов, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, ждет смешанное либо дистанционное обучение.

«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить», - подчеркнул Шкарлет.

При этом он отметил, что форма обучения для школьников будет зависеть от ситуации с распространением вируса в конкретном регионе. Так, жители «красных» зон продолжат учиться дистанционно.

Он добавил, что по сравнению с весной сейчас наработано больше материалов, а учителя лучше готовы к дистанционной работе.

«Другой вопрос - нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра», - признал и. о. министра образования.

Отметим, что ранее правительство рекомендовало школам провести каникулы с 15 по 30 октября в связи с пандемией китайского вируса, а затем предусмотреть возможный переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации в стране.

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