Украинских школьников 1-4-х классов после возвращения с каникул ждет очное обучение
О планах Министерства образования и науки рассказал и. о. министра Сергей Шкарлет в своем Телеграм-канале.
Он сообщил, что МОН и Минздрав работают над тем, чтобы учащиеся младших классов смогли продолжить очное обучение. При этом учеников 5-11-х классов, в зависимости от эпидемиологической ситуации в стране, ждет смешанное либо дистанционное обучение.
«Наша позиция: дети должны учиться в полноформатном режиме. Повторение весеннего локдауна - наихудший сценарий, которого никто сегодня не хочет допустить», - подчеркнул Шкарлет.
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При этом он отметил, что форма обучения для школьников будет зависеть от ситуации с распространением вируса в конкретном регионе. Так, жители «красных» зон продолжат учиться дистанционно.
Он добавил, что по сравнению с весной сейчас наработано больше материалов, а учителя лучше готовы к дистанционной работе.
«Другой вопрос - нужно учитывать экономическую составляющую и то обстоятельство, что детей непросто оставлять дома без присмотра», - признал и. о. министра образования.
Отметим, что ранее правительство рекомендовало школам провести каникулы с 15 по 30 октября в связи с пандемией китайского вируса, а затем предусмотреть возможный переход на дистанционное и смешанное обучение с учетом эпидемиологической ситуации в стране.
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