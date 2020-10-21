Российская спортсменка Алена Кулакова взбудоражила Сеть тем, что готова "продать" собственного ребенка бездетной Ольге Бузовой

Как передает Politeka.net, член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова сделала скандальный пост в своем микроблоге в Инстаграм, в котором предложила богатым и знаменитым людям стать за "подарочек" крестными ее еще нерожденного малыша.

"Ребёнок или iPhone 12PRO? Сейчас для всех будет шок, прошу с пониманием отнестись и без осуждения – я БЕРЕМЕННА!🤰 Принимаю поздравления, и для тех, кто очень давно хотел завести ребёнка, но не получается – готова предложить вам места «КРЁСТНЫХ РОДИТЕЛЕЙ» за iphone 12 PRO и @apple MacBook Pro 🥳 Всё таки я профессиональный тренер и спортсмен, и мне будет тяжело одной с ребёнком, а с iphone 12PRO и КРЁСТНЫМИ– немного легче и мне и моему ребёнку! 😇", - написала спортсменка, сопроводив пост фото с животиком.

"Комсомольской правде" удалось выяснить, действительно ли Кулакова хочет "продать" малыша или вся эта ситуация фейк.

Акробатка подтвердила, что ее желание найти богатых крестных - не прикол. Более того, Кулакова заявила, что рассматривает звезду "Дом-2", певицу Ольгу Бузову с ее бойфрендом, рэпером Давой как удачный вариант.

"Я спортсменка, достигла высот, которые невозможны. И я прекрасно понимаю, что спортсмены, звезды и бизнесмены не могут родить себе ребеночка. Даже певица Ольга Бузова не может иметь детей. Я хотела обратить внимание на проблему детских домов и усыновление детей. Очень много детей, которые потом вырастают озлобленными и идут криминальным путем. Той же Ольге Бузовой я могу предложить стать крестной, вместе с Давой, они посмотрели бы на моего ребеночка, поиграли с ним. Повторю, я не продаю ребенка. Но они бы могли посмотреть, каково это быть родителями, и взять потом себе малыша из детдома, а не использовать процедуру эко, ведь от нее многие звезды умирают", - объяснилась Кулакова, добавив, что гипотетические крестные могут выбрать и другой подарок - "квартиру, машину, игрушки" - не только iPhone.

Напомним, что Бузова забросила ноги на спортивного мачо и очаровала упругими ягодицами: "Дава еще не...".

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