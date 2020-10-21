Финалистка 10-го сезона "Холостяка" с Максом Михайлюком Дана Оханская ошеломила фотосессией в стиле ню

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие черно-белые фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых продемонстрировала, как принимает душ.

Раздетая и мокрая Дана стояла повернувшись к камере боком, подставив стройное тело под мощную струю воды. Девушка небрежно прикрыла рукой выпирающие округлости, немного засветив лишнее.

Плавные изгибы, капли воды на шелковистой коже и общая атмосферность сюжета - вряд ли оставят кого-то равнодушным.

В подписи Оханская в очередной раз доказала свою романтическую натуру, поразив словами о той, единственной, любви:

"Есть мужчины, которых просто хочется любить. Несмотря на и благодаря. Мгновенно и навсегда. По разному. Встречаешь такого человека - и исчезаешь в нем. Растворяешься, как сахар в горячем чае. С ним, как правило, сначала не думаешь о "через 5 лет" уютном доме на окраине города, лохматом лабрадоре и малыше на трехколесном велосипеде. С ним трудно думать о чем-то, кроме любви... Такого встречаешь один раз, любишь один раз, а затем подсознательно ищешь чем-то похожих на него... И хорошо, если этот другой окажется уже как раз для уютного дома на окраине города🙃. Ох. Дана© ️P.S. Влюблены? :)"

Изумленные пользователи кинулись комментировать увиденное:

"да😌до мурашек по коже..."

"Дуже гарні слова !!! І такі правдиві і чомусь сумні"

"Вау слов нема💖"

"Ох🔥 Оч сексуально 😍"

"Главное вовремя убежать❤️"

"Такі суперові фото🥰"

"Очень проникновенно аж под кожу"

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