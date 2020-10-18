Молодая модель Дарья Хлистун, которая начала встречаться с главным героем шоу «Холостяк-10» Максом Михайлюком, поделилась новым жарки фото

Три года назад Дарья оказалась в центре внимания представителей "Victoria's Secret". В результате чего девушка стала "ангелом" престижного бренда. А в этом году Дарья попала в центр внимание пользователей социальных сетей, начав роман с главным героем шоу Холостяк 10 - Максом Михайлюком.

Свои отношения Даша и Макс не скрывают – почти сразу после их начала пара рассказала открыто в своих Инстаграм-аккаунтах об этом. Отметим, бурные обсуждения, связанные с Дарьей часто переходят границы. Девушка довольно популярна, ведь участвовала в показах Dior, Saint Laurent, Alberta Ferretti, Kenzo, Lanvin, Stella McCartney, Givenchy, Versace, Fendi, Sonia Rykiel, Valentino, Marc Jacobs и Chloé.

Многие хейтеры не могут успокоиться, поэтому часто обсуждают внешность Дарьи и критикуют выбор ее избранника.

В этот раз под фото обсуждений было гораздо меньше. Стройная красотка попросила посоветовать ей топовые фильмы и сериалы, а фанаты не остались равнодушны:

Ребят, делитесь что смотрите) фильмы/сериалы, на ютубе что любите) нуждаюсь в чем-то новом», - пишет Дарья.

Вот как отвечают в сети:

«Сериал : Как избежать наказание за убийство . Сериал нечто , у меня нет слов ... смотрю сейчас , не вероятная игра актеров , держит в напряжении все сезоны . Посмотрите не пожалеете ); Ты смотрела «Великолепная миссий Мейзел» и «Аббатство Даунтон», «Миллиарды»? очень крутые сериалы😍; Сериалы : «Годы», «черное зеркало»; Emily in Paris, хороший сериал 😉; Элита на нетфликсе😎; Сериал "Сестра Рэтчед" 😉; Власть в ночном городе 👍🏻; Большая маленькая ложь ❤».

Мы также ранее писали, что девушка Макса считается популярной моделью, которая успела принять участие в модных показах с топовыми знаменитостями и удивить образами в съемках для иностранных журналов. Даша не скрывает своих новых отношений поэтому недавно в разделе Стори она рассказала, как веселится со своим избранником, как живет вместе с ним и сколько времени они уже вместе.

Отвечая на вопросы Даша не стала скрывать ничего, поэтому отвечала на интересующие поклонников вопросы достаточно просто.

К примеру, Хлистун ответила, что впервые встретилась с мужчиной она первого июня, но вот с какого числа они начали отношения ей ответить сложно. Также она рассказала, что сейчас они с Максом живут вместе в Киеве. "Да, мы вместе живем в Киеве", - подчеркивает Хлистун.

При этом Даша ответила на вопрос о прошлых отношениях, заявив, что с молодым человеком, который был дом Макса, она рассталась из-за его увлечения гитарой. Музыка оказалась для него важнее.

Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".

Как сообщала Politeka, экс-холостяк Макс Михайлюк засветился с новой любовницей на прогулке: "Боже, ребенок откуда?".

Также Politeka писала, что Даша Хлистун впервые рассказала об их отношениях: "Три часа мы...".