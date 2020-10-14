Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова в очередной раз удивила аппетитной фигурой

Как сообщает Politeka, ссылаясь на Instagram знаменитости, на этот раз девушка залезла в ванну, судя по всему – в своем гостиничном номере в Турции.

Пена скрыла все пикантные места звезды, однако того, что осталось на кадре, вполне достаточно для того, чтобы оценить все прелести ее фигуры.

Ульянова подробно рассказала, как ей отдыхается в Бодруме.

"Ловите обещанный пост о нашем прекрасном отдыхе в Турции😉

🔸 Почему Бодрум? Как по мне, это лучший регион Турции. Здесь рукой подать до Греции. Невероятно чистое Эгейское море, потрясающие лагуны, пляжи, природа - все здесь красиво 😍;

🔸 Документы. Турция - одна из немногих стран, которая нас ждёт без теста. Сюда нужны только загранпаспорт, все ваучеры, билеты и страховка. Но в этот раз нам делали расширенную страховку - от COVID-19, в том числе;

🔸 Отель. Для отдыха мы выбрали шикарный Mandarin Oriental Bodrum. Я очень рекомендую это место: большие современные номера, отличный сервис и питание, красивая зелёная территория, много прекрасных видов, первая линия. Не отель, а сказка;

🔸 Комфорт. Лететь всего 2,5 часа, на паспортном контроле все проходит максимально быстро, турки, как всегда дружелюбны с туристами.

Если вы ещё не успели отдохнуть, то у вас есть для этого последняя возможность. Кстати, на многие отели цены сейчас просто горят, в связи с закрытием сезона. Так что, варианты есть на любой вкус и кошелёк 😃👌🏻

Если остались вопросы, задавайте 👇🏽, – написала Ульянова.

Фанаты наперебой начали ставить лайки и оставлять под фотографией хвалебные комментарии. Всего за час они поставили своей любимице пости 12 тысяч "сердечек"

"😻😻😻 Шикарная😮❤️ Какая сейчас погода? 🔥🔥🔥💚💚💚 Зачем так пальцы зажимать ? ❤️❤️❤️😻😻 😍👌🏻 Ну покажи уже этого счастливчика Наш☺️😀❤️ Кто ваш молодой( или не молодой) человек?", – написали они.

Ранее мы писали, что Даша Ульянова в очередной раз восхитила шикарной фигурой, сфоткавшись на фоне моря.

На фото Даша сидит за столом, ее глаза прикрыты, губы девушки сложены как для поцелуя. На девушке джинсы и серый свитер, выгодно подчеркивающий ее соблазнительную грудь.

Судя по геотегу, Ульянова сейчас находится в Бодруме (Турция).

"Лови, цени момент до того , как он станет воспоминанием 🕊", – подписала снимок Даша.

Фанаты тут же принялись лайкать это фото и писать в комментариях, какая она красивая и соблазнительная.

Напомним, что Даша Ульянова удивила резким похудением, красноречивые кадры: «Нет ничего невозможного».

Как сообщала Politeka, Даша Ульянова эффектно закинула ногу и решилась на откровение: «Настоящая ракета».

Также Politeka писала, что Даша Ульянова пошалила с подругой в кафе: "Раскорячилась прямо за...".