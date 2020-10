View this post on Instagram

Ні, всі ці крапельниці, хімії і операції - зовсім не легка прогулянка. І навіть далеко не нагадують романтичний колаж, створений дизайнерами "Marie Claire" (дивіться далі) Але заставку для нашого інтерв'ю в інтернет- форматі журнал вибрав саме таку. Бо розмова - не тільки про біду і біль, які традиційно пов'язані в нашій свідомості з онкологією. А про можливість цей збій організму перемогти. А ще краще - попередити. Мені пощастило. Я виявила хворобу на ранній стадії: коли ще нічого не боліло. І саме це дає надію, що перемога - остаточна. Але я дуже хочу, щоб ця біда - оминула кожну з вас. Тому як виявила, і на що варто звертати увагу - розказала в деталях. Діджитал-версія інтерв'ю - уже в мережі: посилання в профілі. З важливим додатком: чек-листом для перевірки себе. Про те, що варто перевірити раз в житті. І раз у рік, і раз на півроку. І - основні симптоми, коли до лікаря варто звернутись негайно. Корисний подарунок до нинішнього Всеукраїнського дня боротьби раком грудей, я вважаю. Варто скористатись) Здоров'я, віри в себе, краси і радості - нам усім🌺🌺🌺