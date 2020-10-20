Ведущая "1+1" Алла Мазур рассказала, как обнаружила болезнь 

Звезда телевидения поделилась в своем интервью о теме, которая коснулась ее лично, передает Politeka.net. Также телеведущая снялась в фотосесии, представ в своем новом стиле, к которому, вероятно, люди еще не привыкли. 

Мазур со светлыми короткими волосами и ярким макияжем с акцентом на глазах выглядела просто великолепно. 

"Нет, все эти капельницы, химии и операции - вовсе не легкая прогулка. И даже далеко не напоминают романтический коллаж, созданный дизайнерами "Marie Claire" (смотрите далее)
Но заставку для нашего интервью в интернет формате журнал выбрал именно такую. Потому разговор - не только о беде и боли, которые традиционно связаны в нашем сознании с онкологией. А о возможности этот сбой организма победить. А еще лучше - предупредить", - написала Алла. 

Звезда призналась, что ей повезло, ведь у нее обнаружили болезнь на ранней стадии. В то время еще ничего не болело.  

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"И именно это дает надежду, что победа - окончательная. Но я хочу, чтобы эта беда - обошла каждую из вас", - отметила ведущая новостей. 

В конце Мазур добавила: "Здоровья, веры в себя, красоты и радости - нам всем 🌺🌺🌺".

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Ні, всі ці крапельниці, хімії і операції - зовсім не легка прогулянка. І навіть далеко не нагадують романтичний колаж, створений дизайнерами "Marie Claire" (дивіться далі) Але заставку для нашого інтерв'ю в інтернет- форматі журнал вибрав саме таку. Бо розмова - не тільки про біду і біль, які традиційно пов'язані в нашій свідомості з онкологією. А про можливість цей збій організму перемогти. А ще краще - попередити. Мені пощастило. Я виявила хворобу на ранній стадії: коли ще нічого не боліло. І саме це дає надію, що перемога - остаточна. Але я дуже хочу, щоб ця біда - оминула кожну з вас. Тому як виявила, і на що варто звертати увагу - розказала в деталях. Діджитал-версія інтерв'ю - уже в мережі: посилання в профілі. З важливим додатком: чек-листом для перевірки себе. Про те, що варто перевірити раз в житті. І раз у рік, і раз на півроку. І - основні симптоми, коли до лікаря варто звернутись негайно. Корисний подарунок до нинішнього Всеукраїнського дня боротьби раком грудей, я вважаю. Варто скористатись) Здоров'я, віри в себе, краси і радості - нам усім🌺🌺🌺

A post shared by Alla Mazur (@allamazurofficial) on

За два часа пост собрал почти 5000 лайков и много комментариев. 

"Аллочка Григорьевна вы Богиня. Уважаю и люблю .🤗💗💗💗💗🌺", "Как вам классно в новом образе 😍", "Красивая , умная, сильная!! Вы сногсшибательная!! 😍 сил и здоровья💋💋", "ВЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНАЯ И КРАСИВАЯ ЖЕНЩИНА, ПУСТЬ ВАС Бог бережет. 😍", "Вы молодец 🔥👍 Счастья вам, и здоровье ...", "Невероятно обаятельная ❤️", "Какая вы красивая!", - написали пользователи сети. 

Напомнить, Алла Мазур, победившая рак, после смены имиджа решилась на смелый поступок

Как сообщала Politeka, сын Аллы Мазур кардинально изменил внешность.

Также Politeka писала, что Алла Мазур после победы над раком показала свою новую гордость и удивила внешностью.