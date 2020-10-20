Ведуча "1+1" Алла Мазур розповіла, як виявила хворобу

Зірка телебачення поділилася у своєму інтерв'ю про тему, яка торкнулася її особисто, передає Politeka.net. Також телеведуча знялася у фотосесії, поставши у своєму новому стилі, до якого, ймовірно, люди ще не звикли.

Мазур зі світлим коротким волоссям і яскравим макіяжем з акцентом на очах виглядала просто чудово.

"Ні, всі ці крапельниці, хімії та операції - зовсім не легка прогулянка. І навіть далеко не нагадують романтичний колаж, створений дизайнерами "Marie Claire" (дивіться далі)

Але заставку для нашого інтерв'ю в інтернет форматі журнал вибрав саме таку. Бо розмова - не тільки про біду і біль, які традиційно пов'язані в нашій свідомості з онкологією. А про можливість цей збій організму перемогти. А ще краще - попередити", - написала Алла.

Зірка зізналася, що їй пощастило, адже у неї виявили хворобу на ранній стадії. У той час ще нічого не боліло.

"І саме це дає надію, що перемога - остаточна. Але я хочу, щоб ця біда - обійшла кожну з вас", - зазначила ведуча новин.

В кінці Мазур додала: "Здоров'я, віри в себе, краси і радості - нам всім🌺 🌺 🌺".

За дві години пост зібрав майже 5000 лайків і багато коментарів.

"Аллочко ГРИГОРІВНА ви Богиня. Поважаю і люблю .🤗 💗 💗 💗 💗 🌺 ", "Як вам класно в новому образі😍", " красива, розумна , сильна!! Ви приголомшлива!! 😍 сил і здоров'я💋 💋", "ви дуже сильна і красива жінка, Нехай ВАС Бог береже. 😍 ", "Ви молодець 🔥 👍 щастя вам, і здоров'я ...", "Неймовірно чарівна ❤️", " яка ви красива!",- написали користувачі мережі.

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