Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, показала новый образ в "невидимом" платье

После того, как Алена стала гордой обладательницей шестого размера бюста благодаря пластике, под постами девушки постоянно бурные обсуждения. Инстаграм Омович полностью заполнен рекламными фото одежды и белья. Так как модель рекламирует известные бренды, она снимается в новых образах довольно часто.

К примеру, недавно Омович подчеркнула свой бюст благодаря платье телесного цвета на тонких бретельках. Девушка не только едва втиснула пышную грудь в платье маленького размера, но еще и оттянула декольте наряда, чтобы придать образу большей откровенности.

Фото Омович в новом образе не оставило фанатов равнодушными:

«Оцените эту девочку🔥; идеальная фигура👍; на первом месте эти формы, пусть и из силикона💋; preciosa mi amor 😘❤️😍; Красава ! 💋💋💋; Какая грудастая дева🌹; Силикона много; Шикарна !!; Умопомрачение🥂».

Мы ранее также писали, что вокруг модели Алены Омович ходит множество сплетен и слухов по поводу ее внешности. Девушка сделала много пластических операций, чтобы фактически с первого размера бюста получить шестой. Также она поставила импланты в ягодицы и полностью преобразила себя благодаря уколам красоты.

Есть люди, которые считают, что она настоящая красотка, которая сделала себя сама, а другие попросту окрестили ее украинской Ким Кардашьян.

Как видно на фото, загорелая девушка выглядит очень ярко и необычно. В белом лифчике и шортах, более напоминающими белье, Алена позировала в лифте. Ее уличный лук дополняют оверсайз-пиджак и большая черная сумка.

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