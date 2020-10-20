Известная модель Ким Ли, которую называют корейской Кардашьян, показала фигуру в одних прозрачных колготках

Модель часто делится фото с пляжа и отдыха дома, стараясь показывать фигуру в выгодном свете. Так как Ким часто сравнивают с сестрами Кардашьян, она начала постить пикантные снимки в стиле моделей заметно чаще. Теперь Ли набирает популярность благодаря открытым белфи (фото с изображением ягодиц).

На одном из таких фото девушка показала свои формы, надев лишь одни дизайнерские колготки. Ким Ли позировала перед зеркалом, но чтобы не показать лишнего, предусмотрительно прикрыла бюст рукой и повернулась чуть в сторону от камеры. Брюнетка смогла показать все достоинства фигуры в идеальной позе и прорекламировать единственную надетую вещь.

Вот как отвечают на фото в сети:

«Я понял тебя в твоих чувствах 🥀; просто роскошь, просто любовь😍; Вы держите пари, вы сделали это; Я точно что-то чувствую; Блин, если бы быть сексуальным было преступлением, ты была бы виновата по обвинению!; У меня есть колготки. 🔥💃🏾; идеальный вид для идеальной девушки👌👌; Совершенство 💣; Вы меня полностью убедили в моих чувствах ... неплохо; Как всегда 🔥 избыток упругости🔥🔥; Это похоже на летний сезон 😆; 100% нагота 100% красота 😂😂; супер горячо; Нет слов. Просто кровотечение из носа; Bae естественная красота».

Мы также писали, что девушка каждый день показывает фото из отдыха и при этом старается демонстрировать свои лучшие и роскошные образы. Чтобы подчеркнуть фигуру и выставить ее в выгодном свете, Ким Ли всегда позирует чуть в стороне от объектива. В этот раз Ли показала стильный купальник для отдыха на пляже, но слишком сильно подтянула лямки бикини.

Из-за довольно сильно поднятых лямок лифчика, девушка не смогла скрыть бюст и показала тот во всей красе. «Выскользнувшая» грудь девушки придала кадру пикантности, из-за чего количество комментариев под постом в Инстаграм заметно увеличилось.

Модель при этом не делала акцент на лице, скрыв его за темными волосами, а также не акцентировала внимание на бедрах. Главной изюминкой вечернего кадра с пляжа стал именно бюст корейской Кардашьян.

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