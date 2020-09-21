Часть главных актеров покидает телешоу "Сваты": из-за этого новый сезон сериала ждут кардинальные изменения

Российский актер Даниил Белых рассказал информационному агентству "Nation News", что будет с новым сезоном "Сватов" после массового ухода актеров и вспыхнувших скандалов.

Так, от участия в съемках отказался актер Николай Добрынин, исполнивший роль Митяя. А актриса Людмила Артемьева, сыгравшая Ольгу Ковалеву (бабушку Олю), решила уехать в Германию на "неопределенный срок".

По словам Белых, несмотря на трудности новый сезон все же выйдет, хотя и под другим названием. Создатели телешоу, "Квартал 95", скорее всего, переименуют седьмой сезон в "Золовку".

Напомним, фанаты "Сватов" ждут новый сезон с 2013 года, но съемки были на длительное время заморожены, и проект оказался под угрозой полного срыва. В начале 2020 года работы над сериалом возобновились, однако премьеру перенесли из-за карантина.

Ранее мы сообщали, Людмила Артемьева удивила откровением по поводу своего отношения к тем фильмам и сериалам, в которых снималась. Актриса сопроводила пост фото с коллегами из "Сватов".

"Мое дело – сниматься, играть. По сути, я произвожу некий продукт, а еще и смотреть свою продукцию... считаю это немного странным. При этом адекватно оценивать собственную работу я не умею. Потому что я человек эмоциональный – не могу смотреть непредвзято. Сразу вспоминаю те отношения, что были на съемочной площадке, людей. Поэтому, чтобы я хоть как-то сохранила свое здоровье, лучше не буду смотреть", – поделилась звезда.

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