Исполнительница роли Валюхи Будько Татьяна Кравченко со своим сериальным супругом, которого сыграл Федор Добронравов, восхитили Сеть
Поклонники сериала с нетерпением ожидают нового сезона, а пока вспоминаю полюбившиеся фрагменты. Один из таких кадров опубликовали на фан-странице Кравченко о «Инстаграм», сообщает Politeka.net. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)
На фото запечатлены главные герои сериала – Валентина Будько со своим мужем – Иваном. Рядом с ними сидят Митяй и Ольга Николаевна. При этом заметно, что между Валюхой и Митяем происходит перепалка.
«Обожаю этих актёров от бога», «Только на фото глянула уже смеюсь. Посмотрите на эти лица!», «Вы лучшие», «Как же я вас обожаю», «Классные», «Этот сериал можно смотреть бесконечно! Обожаю его, отдыхаю душой!😍😍😍», «Обожаю сватов! Могу по 100раз одну серию смотреть)) Откладываю все дела, если вижу на экране этот сериал😂 Хочется себе таких сватов, как Валентина и Иван», «Никогда не перестану любить "сватов"!!! Обожаю!», «Душевный сериал и душевные актеры😘😘😘», «Вы стали родными и близкими, все благодаря вашему таланту. так реально играть могут только талантливые люди. Спасибо вам, что вы есть», - пишут в комментариях.
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Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
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