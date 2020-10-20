Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски превратилась в настоящую амазонку

Звезда заработала себе огромную фан-базу, пишет Politeka.net. Снимки артистки "гуляют" по всем возможным фан-страничкам.

В одном из последних постов соответствующей группы появилось архивное фото, на котором Эмили предстала в костюме дикой амазонки.

Так, "искусительница" надела лифчик и маленькую юбочку, которая едва ли что-то прикрывала. Костюм был создан из ткани, напоминающей шкуру животного с мехом.

Вдоль упругого животика шла линия, которая тянулась к юбочке.

Маленький наряд имел еще и вырез, который оголил упругую ягодицу.

Дополняла образ пышная прическа и какой-то хищный взгляд. Глаза были подчеркнуты черным карандашом.

От стройной модели невозможно оторвать взгляда.

За пять часов пост собрал всего 50 лайков, ведь группа только набирает популярность.

Напомним, Эмили Ратаковски предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик. Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью.

Также звезда была в облегающей юбочке, натянув по бокам веревочки, тем самым сделав наряд еще короче.

Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в монокини с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей.

Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса.

Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.

Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе