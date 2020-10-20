Известная модель и начинающая актриса Эмили Ратаковски превратилась в настоящую амазонку
Звезда заработала себе огромную фан-базу, пишет Politeka.net. Снимки артистки "гуляют" по всем возможным фан-страничкам.
В одном из последних постов соответствующей группы появилось архивное фото, на котором Эмили предстала в костюме дикой амазонки.
Так, "искусительница" надела лифчик и маленькую юбочку, которая едва ли что-то прикрывала. Костюм был создан из ткани, напоминающей шкуру животного с мехом.
Вдоль упругого животика шла линия, которая тянулась к юбочке.
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Маленький наряд имел еще и вырез, который оголил упругую ягодицу.
Дополняла образ пышная прическа и какой-то хищный взгляд. Глаза были подчеркнуты черным карандашом.
От стройной модели невозможно оторвать взгляда.
За пять часов пост собрал всего 50 лайков, ведь группа только набирает популярность.
Напомним, Эмили Ратаковски предстала в черном облегающем топике, который оголил стройную талию и упругий животик. Топ был пошит так, что одно плечико красотки было оголено, а одна рука была скрыта под тканью.
Также звезда была в облегающей юбочке, натянув по бокам веревочки, тем самым сделав наряд еще короче.
Ранее сообщалось, что Эмили Ратаковски позировала в монокини с глубоким декольте и милая панамка с леопардовым принтом порадовали пользователей.
Черный купальник идеально сочетался с головным убором, а небольшая золотая цепочка удачно завершила образ. Повернувшись к камере боком, Ратаковски еще и удалось посветить бюстом с выгодного ракурса.
Напомним, лохматая Эмили Ратаковски ошеломила переменами во внешности, стала еще красивее.
Как Politeka сообщала, что Ратаковски без лифчика повеселилась перед зеркалом в томной позе