Украинский телеведущий Владимир Остапчук похвастался красавицей-дочкой в честь большого праздника

Как сообщает Politeka.net, 14 октября отмечают День защитника Украины. Знаменитость опубликовал на своей странице в соцсети "Инстаграм" совместное фото с семилетней Эмилией и показал, как проводит с ней свободное время. Владимир увез Эмилию на природу где-то в Киеве - на заднем плане можно увидеть высокие деревья и кусты.

Папа и дочь по случаю праздника нарядились тепло, но красиво. Так Остапчук надел клетчатую рубашку, поверх которой накинул бежевую жилетку. Первоклассница Эмилия спряталась от осенней прохлады под черной кожанной курткой. В таком виде звезда присел перед дочкой, которая со счастливой улыбкой обняла его за плечи.

"Бути захисником. Завжди. Зі святом🇺🇦", - торжественно поздравил Владимир своих подписчиков, а те в ответ засыпали ведущего приятными комментариями. Даже его невеста Кристина Горняк не сдержалась и выразила свои эмоции под фото:

"С таким папой ничего не страшно! 👍🏻🙏"; "У вас даже с дочерью улыбки одинаковые"; "Владимир! Пусть Господь Бог оберегает Вас, ваших родных и близких от всех невзгод! Желаю Огромного семейного счастья, любви, радости, достатка, процветания!"; "Всегда оставайтесь опорой, поддержкой для своих детей и любимой! С праздником Вас!"; "Какая красивая доченька".

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