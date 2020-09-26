Украинцы в недоумении, почему ПриватБанк затягивает процесс возврата личных средств

Об этом в своем отзыве на портале Минфин рассказала недовольная клиентка.

По словам женщины, она хотела снять 20 тысяч гривен, но при проведении операции банкомат ПриватБанка перезагрузился и вернул ей карту.

Несмотря на сбой в работе банкомата, ПриватБанк списал с ее счета эту сумму, но деньги не выдал.

"Сразу набрала 3700, оператор сказал, что деньги вернут в течении 30 минут. Второй раз — деньги вернут в течение 24 ч. Через час уже другой оператор сказал, что деньги вернут в течении 7 дней после рассмотрения заявки. Это не кредитные деньги!!! Это личные средства. Спросила, где публичная оферта, где в договоре указано 7 дней, для чего столько ждать (не 100 грн), ответ «это внутреннее правило банка». Что значит внутреннее правило?", - возмущается недовольная клиентка.

Более того женщина не понимает, почему ПриватБанк скрывает от своих клиентов документы, на основании которых затягивает возврат личных средств.

"Почему это секрет для клиента? Насколько это законно?

ПриватБанк, как списывать проценты, штрафы и непонятные начисления — про это Вы не забываете!!! А какую ответственность Вы несете за деньги клиентов?

С тех пор, как банк стал государственной структурой, работа на уровне 1 звезды", - резюмировала она в своем негативном отзыве.

В ПриватБанке поспешили оправдаться и заявили, что деньги ей вернут при условии, если будет проведена проверка, по результатам которой обнаружат "лишние" средства.

"Добрый день! Извиняемся за возможные неудобства. На данный момент ожидается проведение и сверка результатов инкассации. Это позволит нам убедиться в том, что средства не были выданы и определить их сумму. По результатам обработки заявки мы дополнительно Вас уведомим", - ответил сотрудник на жалобу в комментариях.

Напомним, "При обмене валют или переводе средств": в Нацбанке объяснили украинцам, как хитро их обманывают

Как сообщала Politeka, "Деньги так и не вернули": ПриватБанк вляпался в новый скандал

Также Politeka писала, что депозит в ПриватБанке обернулся крахом