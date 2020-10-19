Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини

Известная красотка поделилась соблазнительными кадрами в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Помимо фото Усманова также поделилась видео, на котором она соблазнительно вышагивает по балкону, виляя бедрами. На этих кадрах ее пятая точка снята крупным планом.

Популярные статьи сейчас

"Что это было?": самоуверенная Фреймут вызвала Кухар на батл и громко опозорилась, появилось видео

"Так делать нельзя": в "Дизель Шоу" поразились наглостью "Квартала 95", скандал не утихает

"Приемная мама": фото Пугачевой с дочкой в одинаковых беретах вызвало ажиотаж

Трагедия со школьником всполошила Одесчину: "Мальчик выбежал на улицу и начал звонить родителям, но..."
Показать еще

«Пишите в комментapиях, как вы относитесь к осени: как к коматозному времени года или любите, как Пушкин? Зависать до весны под пледом идея так себе», - написала красотка в подписи к кадрам и поделилась своими советами, как не унывать осенью.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Джоли», «Залипла на видосе», «Катя, попа у тебя, конечно, огонь», «Хочется потрогать», «Какая осень я на ж**у залипла», «Ооооххххх, Катюша!! Ты прекрасна со всех сторон», «Ну что за великолепная женщина», - пишут люди.

View this post on Instagram

🍂Пишите в комментapиях, как вы относитесь к осени: как к коматозному времени года или любите, как Пушкин? ⠀ ☄️Зависать до весны под пледом идея так себе. Вот вам 5 простых лайфхаков, как быстро привести себя в форму и наполниться энергией: ⠀ ✨1. полениться осознанно. Дать себе полениться, без самоосуждения(!)— это прекрасно 😁разрешить себе расслабиться, наполниться и не насиловать себя!! Поверьте, долго вы так не сможете !!! Уже через день - у вас будет куча энергии и желание что-то творить и менять !! Как вы знаете из моих сторис, этому совету я уже последовала 😂 главное хвалить себя, а не ругать! ⠀ ✨2. благодарить. Бесплатный и самый быстрый способ вернуться к себе и пополнить ресурс. Сядьте, откройте тетрадь и выпишите туда всё, за что вы можете быть благодарны. Поблагодарите себя за опыт и путь! ⠀ ✨3. насладиться тишиной. Убрать телефон, выключить телевизор, закрыть ноутбук, выставить за дверь домочадцев)) 😂 Ладно, можно не так категорично, но телефон точно нужно убрать и насладиться течением времени вне ленты инстаграма, успехов ваших одноклассников, мировых проблем. ⠀ ✨4. менять обстановку. Содрать надоевшие обои, сменить домашний лук, достать сервиз «для особого случая» и бессовестно пить из него чай в обычный будний день. ⠀ ✨5. больше двигаться. Доказано, что нет ничего полезнее для мозга, чем физические упражнения! Они способны увеличивать число нейронных связей и останавливать их разрыв, влиять на концентрацию гормонов в крови и выработку «удобрения для мозга». Все это делает мозг, а значит вас, энергичнее)) Если вы двигаетесь, значит, вы можете быстрее и легче овладеть любым навыком и никакая хандра вам не страшна. ⠀ 6. Бонусный лайфхак: 🔥 Прoйти любой из моих марафонов. Прямо сейчас я и моя команда работаем над созданием мегамарафона, куда в качестве соавторов приглашены вы. Да, конкретно ты🤪 Пoдпиcывайся на мой телeграм-канал (ссылка в шапке профиля), именно там проходят все голосовалки за формат нового продукта, а в закрытом чате девочки уже обсуждают все новости мегамарафона🤓 ⠀ 📌Сcылка на закрытый чат прямо в канале. Напомню, что помимо самых эффективных тренировок, участниц ждут бонусы, подaрки и сюpпризы. Ну и ессесьно розыгрыш iрh0ne 12

A post shared by Екатерина Усманова (@usmanovakate) on

Ранее мы писали, что Усманова в одном из своих сториз заявила, что решила проверить, как ее формы будут выглядеть в разных позах. 

Модель фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному. Модель навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в мини-бикини показала свои накачанные формы без прикрас.

Как сообщала Politeka, игривая фитнес-тренер Усманова показала свои совершенные формы в сеточке: "Посмотрела на вас, Катя, и...".

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова не выдержала и устроила тренировку в одном белье.