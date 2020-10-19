Популярная фитнес-тренер Екатерина Усманова похвасталась соблазнительными формами в бикини

Известная красотка поделилась соблазнительными кадрами в своем Инстаграм, передает Politeka.net.

Так, Усманова показала себя на балконе в весьма откровенном купальнике-бикини. Голубой наряд с леопардовым принтом идеально подчеркнул стройную фигуру красотки и ее пышные округлости.

Помимо фото Усманова также поделилась видео, на котором она соблазнительно вышагивает по балкону, виляя бедрами. На этих кадрах ее пятая точка снята крупным планом.

«Пишите в комментapиях, как вы относитесь к осени: как к коматозному времени года или любите, как Пушкин? Зависать до весны под пледом идея так себе», - написала красотка в подписи к кадрам и поделилась своими советами, как не унывать осенью.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Джоли», «Залипла на видосе», «Катя, попа у тебя, конечно, огонь», «Хочется потрогать», «Какая осень я на ж**у залипла», «Ооооххххх, Катюша!! Ты прекрасна со всех сторон», «Ну что за великолепная женщина», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Усманова в одном из своих сториз заявила, что решила проверить, как ее формы будут выглядеть в разных позах.

Модель фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному. Модель навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини.

Напомним, фитнес-тренер Усманова в мини-бикини показала свои накачанные формы без прикрас.

Как сообщала Politeka, игривая фитнес-тренер Усманова показала свои совершенные формы в сеточке: "Посмотрела на вас, Катя, и...".

Также Politeka писала, что фитнес-тренер Усманова не выдержала и устроила тренировку в одном белье.