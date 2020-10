View this post on Instagram

🍂Пишите в комментapиях, как вы относитесь к осени: как к коматозному времени года или любите, как Пушкин? ⠀ ☄️Зависать до весны под пледом идея так себе. Вот вам 5 простых лайфхаков, как быстро привести себя в форму и наполниться энергией: ⠀ ✨1. полениться осознанно. Дать себе полениться, без самоосуждения(!)— это прекрасно 😁разрешить себе расслабиться, наполниться и не насиловать себя!! Поверьте, долго вы так не сможете !!! Уже через день - у вас будет куча энергии и желание что-то творить и менять !! Как вы знаете из моих сторис, этому совету я уже последовала 😂 главное хвалить себя, а не ругать! ⠀ ✨2. благодарить. Бесплатный и самый быстрый способ вернуться к себе и пополнить ресурс. Сядьте, откройте тетрадь и выпишите туда всё, за что вы можете быть благодарны. Поблагодарите себя за опыт и путь! ⠀ ✨3. насладиться тишиной. Убрать телефон, выключить телевизор, закрыть ноутбук, выставить за дверь домочадцев)) 😂 Ладно, можно не так категорично, но телефон точно нужно убрать и насладиться течением времени вне ленты инстаграма, успехов ваших одноклассников, мировых проблем. ⠀ ✨4. менять обстановку. Содрать надоевшие обои, сменить домашний лук, достать сервиз «для особого случая» и бессовестно пить из него чай в обычный будний день. ⠀ ✨5. больше двигаться. Доказано, что нет ничего полезнее для мозга, чем физические упражнения! Они способны увеличивать число нейронных связей и останавливать их разрыв, влиять на концентрацию гормонов в крови и выработку «удобрения для мозга». Все это делает мозг, а значит вас, энергичнее)) Если вы двигаетесь, значит, вы можете быстрее и легче овладеть любым навыком и никакая хандра вам не страшна. ⠀ 6. Бонусный лайфхак: 🔥 Прoйти любой из моих марафонов. Прямо сейчас я и моя команда работаем над созданием мегамарафона, куда в качестве соавторов приглашены вы. Да, конкретно ты🤪 Пoдпиcывайся на мой телeграм-канал (ссылка в шапке профиля), именно там проходят все голосовалки за формат нового продукта, а в закрытом чате девочки уже обсуждают все новости мегамарафона🤓 ⠀ 📌Сcылка на закрытый чат прямо в канале. Напомню, что помимо самых эффективных тренировок, участниц ждут бонусы, подaрки и сюpпризы. Ну и ессесьно розыгрыш iрh0ne 12