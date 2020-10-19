Популярна фітнес-тренер Катерина Усманова похвалилася спокусливими формами в бікіні

Відома красуня поділилася спокусливими кадрами у своєму Instagram, передає Politeka.net.

Так, Усманова показала себе на балконі у вельми відвертому купальнику-бікіні. Блакитний наряд з леопардовим принтом ідеально підкреслив струнку фігуру красуні і її пишні округлості.

Крім фото Усманова також поділилася відео, на якому вона спокусливо крокує по балкону, виляючи стегнами. На цих кадрах її п'ята точка знята крупним планом.

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"Пишіть в коментарях, як ви ставитеся до осені: як до коматозної пори року або любите, як Пушкін? Зависати до весни під пледом ідея так собі", - написала красуня в підписі до кадрів і поділилася своїми порадами, Як не сумувати восени.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Джолі", "Залипла на відосі", "Катя, попа у тебе, звичайно, вогонь", "хочеться помацати", "яка осінь я на ж**у залипла", "Ооооххххх, Катюша!! Ти прекрасна з усіх боків", "Ну що за чудова жінка", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Усманова в одному зі своїх сторіз заявила, що вирішила перевірити, як її форми будуть виглядати в різних позах. 

Модель фотографувала себе з одного ракурсу, але при цьому її накачане тіло виглядало зовсім по-різному. Модель навела камеру На дзеркало, вбравшись в бікіні.

Нагадавши, фітнес-тренер Усманова в міні-бікіні показала свої накачані форми без прикрас.

Як повідомляла Politeka, грайлива фітнес-тренер Усманова показала свої досконалі форми в сіточці: "подивилася на вас, Катя, і...".

Також Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова не витримала і влаштувала тренування в одній білизні.