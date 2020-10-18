Известная фитнес-тренер Екатерина Усманова в очередной раз похвасталась своим упругим телом

Как передает Politeka.net, спортсменка является успешным блогером в социальной сети Инстаграм, где собрала множество подписчиков.

С ними она охотно делится секретами питания, проводит спортивные занятия, вдохновляя женщин, ведь ее подтянутое тело и шикарные формы – результат упорной работы над собой.

В этот раз блондинка призналась, что решила устроить себе выходной и забросить тренировку, однако позже она не выдержала и всё-таки потренировалась.

Екатерина показала себя в домашней обстановке. На ней были надеты черные спортивные трусики и белый топ, из-под которого выписал пышный бюст.

Отметим, что пользователи сети не смогли по достоинству оценить снимок спортсменки, так как она разместила его в разделе так называемых «Сторис», где как известно комментарии отключены.

Ранее сообщалось, что Екатерина Усманова оказала себя в кружевном белье перед зеркалом. Звезда волосы оставила распущенными. Фитнес-тренер показала идеальную фигуру.

"Когда нашла", - лаконично подписала фото звезда.

Также мы писали, что Усманова показала себя в неожиданном виде.

Модель фотографировала себя с одного ракурса, но при этом ее накаченное тело выглядело совершенно по-разному.

Она навела камеру на зеркало, нарядившись в бикини. На первом снимке формы выглядели просто невероятно - подтянутые части тела поражали красотой, на другом фото Усманова, расслабила живот и ягодицы, ссутулившись - в результате от предыдущих форм не осталось и следа.

Напомним, что Усманова восхитила райским видом в мини-бикини: перед такими формами никто не устоит.

Как сообщала Politeka, Екатерина Усманова в узеньком топе не оставила равнодушных: "Принцесска".

Также Politeka писала, что Усманова завлекла огромным декольте, показав смелый ракурс: "Королева спорта".