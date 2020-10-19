Скандальная российская актриса Кристина Асмус озадачила поклонников, заговорив о развлечении в свободное время

Снимок красотка опубликовала в Instagram, передает Politeka.

«Помимо ответов на ваши вопросы, у меня сейчас появилось время много смотреть ☺️💻 Напишите, пожалуйста, список фильмов и сериалов, про которые вы бы сказали «обязательно к просмотру»!!☝🏻 И художественные, и документалки», - говорится в сообщении.

На опубликованном снимке Асмус позирует в гардеробной, игриво заглядывая в кадр. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Невозможно оторваться, такая ты красивая», «призрачная красота», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что Асмус поделилась с поклонниками признанием, что у нее проблемы со здоровьем.

На своей странице в соцсети красотка призналась, что находится в больнице. Она потеряла голос и сейчас находится под присмотром врачей.

Кроме того, знаменитость пожаловалась на буквально хронический недосып из-за чрезмерной загруженности. Однако, сбавлять обороты, судя по всему, она не намерена.

Напомним, что скандальная Асмус показала, как проводит время после расставания с Харламовым.

Как сообщала Politeka, Асмус после развода с Харламовым призналась в любви женатому мужчине.

Также Politeka писала, что соблазнительная Асмус в топе с глубоким декольте показала, чем покоряет мужчин.