Популярная модель Кэндис Свейнпол, которая стала бывшим ангелом бренда Victoria’s Secret, появилась в провокационном образе

Известная светловолосая красотка умеет удивлять фанатов, передает Politeka.net. Так, модель опубликовала довольно пикантные черно-белые снимки в своем Инстаграм.

Идеальная Кэндис предстала абсолютно обнаженной, выставив напоказ свою упругую ягодицу, вторая - была прикрыта кончиком одеяла.

Модель лежала на животе на полу, прикрыв свои достоинства.

Волосы Свейнпол лежали на полу длинной волной.

На втором снимке Кэндис лежала на полу, закинув голову назад. Красотка смотрела вдаль, приоткрыв губы.

При этом руки она подтянула к подбородку.

За восемь часов пост собрал почти 150 тысяч лайков и много комментариев. Пользователи сети осыпали модель приятными сообщениями, даже признаваясь в любви.

Напомним, Кэндис Свейнпол продемонстрировала точеную фигуру без белья. Звезда натянула на обнаженное тело платье из тонкого шелка, которое обтянуло формы. При этом нельзя не обратить внимание на самые интимные детали, торчащие из ткани.

Наряд подчеркнул тонкую талию и красивые бедра.

Ранее мы писали, что Кэндис Свейнпол позировала в черном мини-бикини, которое минимально прикрывает формы. Сама звезда застыла в пикантной позе, демонстрируя на камеру, за что ее полюбили мужчины.

«Бомба», «так выглядит наслаждение – природа и ничего лишнего», «горячо!», - пишут поклонники.

Напомним также, что Кэндис Свейнпол позировала на песке, рядом с лодкой. Девушка похвасталась длинными стройными ножками, разложив их пляже.

Кэндис выгнулась, демонстрируя тонкую талию и идеальные бедра.

Напомним, ангел Victoria’s Secret часто показывает фанатам свою фигуру

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