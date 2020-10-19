Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро" показала свою идеальную фигуру в разных позах

Знаменитость с шикарной фигурой регулярно делает провокационные снимки, пишет Politeka.net.

Так, в этот раз певица предстала в разных позах, демонстрируя всю свою красоту.

Ольга нарядилась в облегающий гольф черно-белого цвета. Одежда подчеркнула форму груди знаменитости. Талию артистки выделил поясок со значком "Шанель".

Певица надела короткие брючки с блестящей бахромой внизу. Подобная бахрома была и на туфлях Ольги.

Звезда расставляла ножки на стуле, наклонялась, делая селфи - в результате удалось добавить кадрам "жару".

"Смотрю, как горят мосты 🔥", - написала Серябкина.

Всего за 10 минут пост собрал около 5000 лайков и много комментариев.

"Оля: *смотрит, как горят мосты*

Лапуси: *горят от Оли и таких афигенных фоток*

🖤🔥😍🤤", "Какая стильная 🥵🔥❤️", "Королева 👑❤️", "красивая, как всегда 😍❤️👏👏", "Шикарная😍", "Богиня 🤗🤗🤗🤗🤗🤗🤗🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥", "Красавица😍💖", "Слишком горячо, Оля!!! У меня экран сейчас расплавится😍🔥", "На этот огонь можно смотреть вечно 🔥 как впрочем и на тебя 😍", "Ты КАК НАРКОМАНКА 😂😂😂😂", - написали пользователи сети.

Ранее мы писали, что Ольга Серябкина позировала в шелковом платье, под которым, возможно, не было белья, что прибавляло ее образу дополнительной интриги. Ткань обтянула невероятные формы знаменитости, в частности, подчеркнув тонкую талию и оголив стройные ножки.

Поверх наряда звезда надела длинные бусы.

"Собираюсь выйти на сцену 🤍", - подписала фото звезда.

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