Не успел украинский боксер-тяжеловес Александр Усик подбодрить проигравшего Василия Ломаченко стихом Пастернака, как появилась очень неожиданная реакция

В комментариях под постом Усика в социальной сети Фейсбук известный украинский волонтер и основатель фонда «Повернись живим» Виталий Дейнега оставил другой стих, менее пафосный, но более красноречивый, передает Politeka.net.

В своем стихотворении волонтер намекнул на позицию Усика по оккупированному Крыму, и добавил, что если он не может определиться в этом вопросе, то и стихи писать рановато.

«Не каждому понять боксеру

Что надо родину любить,

Не только, когда лупят в морду,

А когда надо рот открыть.

Не побоявшись осужденья

Друзей и ватницы-жены

Назвать врагов без промедленья

Что все-таки они враги», – пишет Дейнега.

Завершение стихотворения не менее острое:

«А если духу маловато

И поп московский нашептал

То значит, что ты просто вата

И кто-то в голову на*рал».

Ранее мы писали о том, что блогер Сергей Марченко объяснил неоднозначную реакцию украинцев на проигрыш боксера америкнцу Теофимо Лопесу. По его словам, вся проблема в том, что Ломаченко никак не может определиться, где его настояший дом.

«Как будто здесь, а вроде и в России. Там, где его вера, друзья, фанаты, контракты. И когда после поражения Василий возвращается домой, здесь ему рады не все. Потому что Родина не продается, Василий», – написал он в соцсети.

Быть знаменитым некрасиво. Не это подымает ввысь. Не надо заводить архива, Над рукописями трястись. Цель творчества -... Gepostet von Александр Усик / Usyk am Sonntag, 18. Oktober 2020

Напомним, украинцы обрадовались поражению Ломаченко, Гай назвал причину.

Как сообщала Politeka, Ломаченко попал в громкий скандал из-за флага России.

Также Politeka писала, что поражение Ломаченко от Лопеса назвали незаслуженным.