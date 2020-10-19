Не успел украинский боксер-тяжеловес Александр Усик подбодрить проигравшего Василия Ломаченко стихом Пастернака, как появилась очень неожиданная реакция
В комментариях под постом Усика в социальной сети Фейсбук известный украинский волонтер и основатель фонда «Повернись живим» Виталий Дейнега оставил другой стих, менее пафосный, но более красноречивый, передает Politeka.net.
В своем стихотворении волонтер намекнул на позицию Усика по оккупированному Крыму, и добавил, что если он не может определиться в этом вопросе, то и стихи писать рановато.
«Не каждому понять боксеру
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Что надо родину любить,
Не только, когда лупят в морду,
А когда надо рот открыть.
Не побоявшись осужденья
Друзей и ватницы-жены
Назвать врагов без промедленья
Что все-таки они враги», – пишет Дейнега.
Завершение стихотворения не менее острое:
«А если духу маловато
И поп московский нашептал
То значит, что ты просто вата
И кто-то в голову на*рал».
Ранее мы писали о том, что блогер Сергей Марченко объяснил неоднозначную реакцию украинцев на проигрыш боксера америкнцу Теофимо Лопесу. По его словам, вся проблема в том, что Ломаченко никак не может определиться, где его настояший дом.
«Как будто здесь, а вроде и в России. Там, где его вера, друзья, фанаты, контракты. И когда после поражения Василий возвращается домой, здесь ему рады не все. Потому что Родина не продается, Василий», – написал он в соцсети.
Напомним, украинцы обрадовались поражению Ломаченко, Гай назвал причину.
Как сообщала Politeka, Ломаченко попал в громкий скандал из-за флага России.
Также Politeka писала, что поражение Ломаченко от Лопеса назвали незаслуженным.