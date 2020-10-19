Украинский боксер Василий Ломаченко попал в скандал из-за шеврона с российским флагом

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на "Диалог".

Так, вокруг поражения украинского боксера Василия Ломаченко в соцсетях разгорелся новый скандал: в аккаунте Ломаченко появилось фото, на котором засветился флаг России, что вызвало возмущение со стороны украинских пользователей.

В аккаунте Lomus_official в социальной сети Instagram за несколько минут до начала боя появился снимок, на котором на рукаве одного из членов команды боксера можно заметить шеврон с изображением флага страны-агрессора.

Таким образом команда Василия Ломаченко решила поддержать российского боксера Максима Дадашева, который умер летом прошлого года. Спортсмену было 28 лет, его жизнь оборвалась в больнице от травм, полученных во время его последнего боя. Однако изображение флага России вызвало скандал, поскольку после оккупации Крыма и вторжения на Донбасс российских военных, в результате чего погибло около 14 тысяч украинцев, флаг РФ вызывает резкое неприятие в украинском обществе.

"Хотя бы раз что-то сказал о погибших (украинских - ред.) героях, а не о русских", "На**р тут ктриколор?"- пишут пользователи.

Как известно, бой Ломаченко с Лопесом закончился поражением для украинца. После 12 раундов судьи отдали победу Лопесу, и тот стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.