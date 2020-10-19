Российский боксер, экс-чемпион мира в полутяжелом весе Сергей Ковалев отреагировал на поражение украинского спортсмена Василия Ломаченко

В сториз своего Инстаграмам россиянин, который сейчас находится в Майями, раскритиковал решение судей, отдавших победу американцу Теофимо Лопесу, передает Politeka.net.

Сразу после боя Ковалев очень эмоционально высказался об увиденном на ринге.

«Единогласным решением выиграл… Лопес? Да ладно! Бл**ь, да нет. Ничья еще согласен, но ни фига. Вот так мечты ломают, бл**ь. П**рилы, с*ка. Да нет, ну бл**ь. У Ломаченко точнее были удары. Удары Лопеса, бл**ь, приходились на защиту, на перчатки. Ладно, всем спасибо за просмотр. Б**дь. Вот так творится американская липовая чемпионская история», – цитирует боксера Хsport.ua.

На следующее утро, когда эмоции улеглись, россиянин записал новое видео, где уже более спокойно оценил случившееся.

«Мы приезжие, кто сюда приезжает за своей мечтой, ее нам не дают. Это было подтверждено вчерашним решением. Чуть ли не все раунды отдавали местному бойцу Лопесу. Так вот, мое мнение, что Вася выиграл по раундам 7:5. Ну, в крайнем случае, ничья была бы адекватным решением, и была бы подоплека к реваншу. А счас просто понятно, что все забрали, отжали и послали на**р», – рассказал он с балкона.

Разнес в пух и прах решение судей и экс-чемпион IBF Intercontinental в первом тяжелом весе Анатолий Дудченко.

«Все, кто понимает в боксе, Лома выиграл бой!! Продажные уроды, Ковалева с Уордом слили и Лому тоже. Кто радуется победе Лопеса – тот один из тех, кому всегда помогали! И они просто фейк! Лома Чемп», – написал он на своей странице в Фейсбуке.

Ранее мы писали о том, что Александр Усик прокомментировал поражение Ломаченко стихом Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво».

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