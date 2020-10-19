Поражение украинского боксера Василия Ломаченко в бою за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе стало для многих болельщиков ледяным душем

В ночь на 18 октября в Лас-Вегасе украинец проиграл американцу Теофимо Лопесу, передает Politeka.net, лишившись титуловы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

По словам экспертов, скорости украинца не хватило, чтобы подобраться к сопернику близко и одержать досрочную победу, а по очкам победу единогласным решением судьи отдали американцу.

После оглашения результата боя соцсети взорвались комментариями. Если одни писали, что Ломаченко еще отыграется и вернет себе пояса, то другие припоминали ему съемки в российском фильме «Здравствуй, брат! Христос воскрес», где он появился вместе с Александром Усиком и заявил, что считает украинцев, россиян и белорусов единым народом.

В свою очередь Усик на своей странице в Инстаграмм поддержал друга стихом Бориса Пастернака «Быть знаменитым некрасиво». Среди прочего, там есть такие слова:

«Быть знаменитым некрасиво.

Не это подымает ввысь.

Не надо заводить архива,

Над рукописями трястись.

Цель творчества - самоотдача,

А не шумиха, не успех.

Позорно, ничего не знача,

Быть притчей на устах у всех».

Боксер намекнул на то, что у Ломаченко есть цель поважнее реакции на критику общества, а также на то, что нужно «быть живым до конца».

Мнения пользователей о посте Усика разделились. Нашлось немало тех, кто припомнил Ломаченко дружбу с Россией, написали граждан РФ, утверждающих, что Россия болеет за Лому. Были и немало сограждан, поддержавших боксера.

«Все равно самый лучший 🔥💪а судьи го....но!», «Усик ты молодец 👏 Россия болеет за Вас с Ломой!!!», «Саня, крутят. Россия с Вами. Лома ещё всего добьётся», «Вася, ты лучший! Вся Россия тебя поддерживает!💪💙», «Топим за вас 💪Не важно, с победой или с поражением ,вы гордость Украины», «ШОК😱 Поэтому запомните, лучше готовиться к бою, чем сниматься в российских пропагандистских передачах о «едином народе» ... 😉 P.S. Даже московская церковь не помогла🙂 Паша Мерседес плохо благословляет😁», «Так бывает когда теряешь абсолютную поддержку собственного народа через пророссийскую позицию!», – пишут в комментариях.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.