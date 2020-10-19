Реакция украинцев на проиграш Ломаченко была жесткой, но ожидаемой

Украинский боксер Ломаченко проиграл Лопесу единогласным решением судей по итогам 12 раундов боя. Поражение для Ломаченко стало вторым в его карьере при 14 победах. В свою очередь, Лопес одержал 16-ю победу, не потерпев ни единого поражения.

Блогер и ветеран АТО Мирослав Гай прокомментировал поражение Ломаченко на своей странице в Facebook, обратив внимание на мизерную поддержку боксера.

Он отметил, что Россия всегда пыталась контролировать в Украине стратегические направления – это безопасность, образование, спорт. А несколько лет назад в лице Усика и Ломаченко добавилась еще одна составляющая агрессии - московская церковь.

"Это уродливое сочетание усилило неприятие и отторжение украинской общиной тех, кто еще недавно были героями Украины. Гротескность ситуации, косноязычные публичные выступления боксеров, на темы в которых они совсем не разбираются, язык враждебной пропаганды России вокруг их тезисов, тысячи убитых украинцев во время войны, и тому подобное, сделали Усика и Ломаченко фарсовыми фигурами", - написал он.

Мирослав Гай обратил внимание на то, что после поражения Ломаченко, казалось бы, Украина должна вздрогнуть, переживать и грустить из-за поражения, но ничего такого не происходит. Ведь большинство радуются поражению Ломаченко, независимо от политических позиций.

"Украина не сделала ничего, чтобы противодействовать замнухе сладких предложениях Кремля для украинских спортсменов и спортивных ассоциаций Украины. Наша украинская власть сама толкает украинских спортсменов в удушливые объятия России. Ломаченко дурак, но украинское государство виновато, что он стал дураком пророссийским", - резюмировал он.

Напомним, назван соперник Ломаченко после победы над Лопесом.

Как сообщала Politeka, отец Лопеса сделал циничное заявление о Ломаченко.

Также Politeka писала, что нашелся боксер, который побьет Ломаченко.