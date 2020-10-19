54-летняя украинская актриса Ольга Сумская покорила публику натуральной красотой и смелостью

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых имела смелость не только показать себя ненакрашенной, но и отправиться в край, граничащий с зоной ООС.

Так, Ольга вместе со своей труппой отправилась в Авдеевку со спектаклем "Анна Каренина". Театралы остановились на трассе, чтобы сфотографироваться рядом с монументом "Авдіівка - це Україна".

"Авдеевка, наконец мы у вас с представлением #аннакаренина! Сегодня, 19 октября, аж два представления по просьбе зрителей! Ждем вас в 18.00 и в 20.00, дом культуры! ✋🏻❤️", - подписала кадры актриса.

Взъерошенная Сумская поразила публику нежными чертами лица и лучезарной улыбкой, приблизив камеру максимально близко:

"Господи, это рядом с Донецком.😐 Кажется так близко и рядом, но так далеко в итоге😓😓(("

"Оля, мы вас так ждали в Лисичанске, и опять второй раз все переносится из за карантина. Очень жаль. Ждем вас с нетерпением)" - "Очень жаль,четыре города отменили из-за карантина"

"Ох, вы так рядом с Донецком 😘 и не можете к нам приехать 😭"

"Пани Оля, вы как всегда бесподобны. Очень мило смотреть на Вас, такую хрупкую, и в то же время такую сильную женщину. И еще, горжусь Вами за то, что вы всегда можете быть сама собой, даже без макияжа так прекрасно выглядеть. Вот она, чистая красота Украины !!! 🇺🇦💐💐💐❤️"

"❤️Очень красиво!!!❤️❤️❤️🙏"

"Оля, удачи вам!👊🏻"

Напомним, 54-летняя Сумская забыла про возраст и засветила пышный бюст в пикантном декольте: «Пример для всех».

Как сообщала Politeka, Сумская удивила новым образом, превратившись в «фифу» из Италии: «Все молодеет и молодеет».

Также Politeka писала, что 54-летняя Ольга Сумская показала себя без фотошопа: "Как ведьма..."