Украинский певец муж Нади Дорфеевой Владимир Дантес рассказал о большой личной потере

Как сообщает Politeka.net, у себя в Инстаграм Дантес рассказал о своем покойном отце и показал его архивное фото.

Владимир признался, что об отношениях с отцом он чаще шутил, потому что так проще и легче. Его было мало в жизни певца, а потому он часто пытался привлечь внимание папы разными способами.

«Обычно - вывести его из себя, чтоб он разозлился и ругался со мной», - признался артист.

Чтобы стать по-настоящему близкими им понадобилось время.

«Я обожал и гордился папой. Но связь моя с ним появилась где-то в 16 лет. Помню на день рождения он мне подарил часы. Для меня это выглядело, как билет во взрослую жизнь, где мы с отцом кореша и из-за детского стола меня пересадили за взрослый», - рассказал певец.

А десять лет назад произошла трагедия.

«…в мои 22, а его 50 он ушёл... Быстро, безболезненно... Хотя, казалось бы, человек каждый день в 5 утра бежал на стадион, был здоровый, как медведь, сильный и моложавый, но... наверху, видимо, такие тоже нужны», - говорит артист.

«10 лет я только закрываюсь шутками про отца и его смерть, так проще и легче. Но все эти 10 лет ловлю себя на мысли, что очень хочется с ним поговорить… мне, эгоисту, мало было нашего общения… мы же только начали быть корешами... Будь мне другом… будь там счастлив», написал Дантес.

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