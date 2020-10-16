Украинский танцор Александр Стоянов, муж судьи "Танці з зірками" Екатерины Кухар, устроил соблазнительные танцы

Как пишет Politeka.net, звездная пара недавно дала жару в шоу "Хто зверху?". Екатерина Кухар в соцсети "Инстаграм" поделилась кадрами стриптиза в исполнении своего возлюбленного.

Во время программы в студии установили площадку с пилоном, на котором Александр Стоянов продемонстрировал свои необычные умения. Как оказалось, премьер Национальной оперы Украины знает не только бальные танцы, но и кое-что погорячее. Помассировав грудь, он уверенно закрутился на шесте, раззадоривая женскую половину изящными изгибами и шлепками по ягодицам.

Александр исполнил ряд замысловатых и даже рискованных движений, в какой-то момент танцор повис на руках вниз головой, широко расставив ноги. Своим выступлением танцор сорвал бурные апплодисменты, и его супруга совершенно не против такой популярности, раз уж выложила горячие видео в своих "сториз". Мужчины тоже остались довольны таким стриптизом, у Владимира Дантеса, Юрия Горбунова и других участников шоу даже челюсти отпали от восхищения.

Екатерина Кухар частенько делится совместными кадрами со своим благоверным. Недавно она выложила фото, на котором пара позировала на балконе. Супруги нежно прижались друг к другу, при этом Александр нежно поцеловал счастливую возлюбленную.

Напомним, Кухар после "Танців з зірками" надела балетную пачку и показала свое мастерство

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