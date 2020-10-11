С известным украинским музыкантом, звездой «Лиги смеха» и мужем Нади Дорофеевой Владимиром Дантесом случилось ЧП на мосту Патона в Киеве

Об этом сам артист рассказал в своем Инстаграм в разделе Сториз, сообщает Politeka.net.

Так, Дантес уточнил, что ехал на съемки шоу по мосту Патона и пробил колесо. Поначалу он даже не заметил этого и продолжил движение, тем самым «сжевав» шину. В результате с резиной Дантесу пришлось попрощаться. Впрочем, музыкант отнесся к этому философски, заметив, что на зиму все равно пришлось бы «переобуваться».

Артисту пришлось вызывать мастера, который оперативно заменил ему колесо.

«Ребят, будьте осторожнее! Порезал колесо так, что мама не горюй!..Хлопок и характерный шикарный звук трэша», - поделился Дантес своими впечатлениями от случившегося.

Он также посоветовал водителям быть более осторожными в подобных ситуациях и ни в коем случае не продолжать движение с пробитым колесом.

Ранее мы писали, что Дантес повторил слова Тарзана, проиллюстрировав их забавным фото. У себя в Инстаграм Дантес опубликовал фото с подругой Дашей Кацуриной во время отдыха на яхте. Владимир лежал на диванчике, а Даша прилегла рядом.

«Я повёлся... В следствии своего сексизма...без всякой любви. Потому что любовь у меня одна! Это женщина, данная мне Богом. Уж не знаю за какие заслуги, но примите как факт», - написал Дантес, повторяя слова из видеообращения Тарзана, изменившего Наташе Королевой.

Напомним, муж Дорофеевой Дантес превзошел Тарзана, сделав чистосердечное «признание».

Как сообщала Politeka, Дорофеева поразила худобой в мини-бикини, показательный кадр: "Не тряси своими костями".

Также Politeka писала, что Дорофееву застали в объятиях раздетого красавчика, фото облетело сеть: Дантес не остался в стороне.