32-летняя российская актриса Кристина Асмус откровенно заговорила о детях
Об этом актриса написала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда находится на самоизоляции с китайским вирусом, поэтому коротает время, отвечая на вопросы фанатов.
«Хотелось бы еще детей? И если да, то сколько?», - спросил один из поклонников.
Асмус отметила, что это один из наиболее часто задаваемых вопросов, поэтому она решила на него ответить.
«Ну что ж, отвечаю)) Я родилась в многодетной семье (у родителей 4 дочки). Да, я бы тоже хотела много детей. Ну, троих точно», - призналась актриса.
"Приемная мама": фото Пугачевой с дочкой в одинаковых беретах вызвало ажиотаж
Украинцам будут насчитывать пенсии по-новому, срочное сообщение ПФУ: в чем причина
"Она должна уйти": Кухар и Фреймут схлестнулись на "Танцях з зірками", на танцполе будет жарко
Королева, Бузова, Брежнева и другие звезды случайно засветили свои лица без фотошопа: топ поражающих фото
Поклонники не смогли оставить комментарии к сториз, так как там отсутствует такая возможность.
Как известно, Кристина недавно развелась с комиком Гариком Харламовым, с которым воспитывает дочь Анастасию. Несмотря на развод, экс-супруги не упускают возможности пошутить друг над другом.
Так, в той же рубрике ответов на вопросы Кристина отметила, что «слушала новый альбом» Гарика. Она решила пошутить на эту тему, отвечая на вопрос о вокальном таланте бывшего мужа.
Харламов же периодически ссылается на темы, связанные с Кристиной, у себя в Инстаграм. Чаще всего объектом для шуток становится скандальный фильм «Текст».
Напомним, что измученная болезнью Асмус огорошила признанием и внешним видом: "Гарик поддерживает?".
Как сообщала Politeka, болеющая Кристина Асмус от души постебалась над Харламовым с разинутым ртом: "Браво!".
Также Politeka писала, что безбашенная Асмус преобразилась, показав сладкие места на камеру: «Жена Харламова - мороженка!».