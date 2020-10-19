32-летняя российская актриса Кристина Асмус откровенно заговорила о детях

Об этом актриса написала у себя в Инстаграм, передает Politeka.net. Звезда находится на самоизоляции с китайским вирусом, поэтому коротает время, отвечая на вопросы фанатов.

«Хотелось бы еще детей? И если да, то сколько?», - спросил один из поклонников.

Асмус отметила, что это один из наиболее часто задаваемых вопросов, поэтому она решила на него ответить.

«Ну что ж, отвечаю)) Я родилась в многодетной семье (у родителей 4 дочки). Да, я бы тоже хотела много детей. Ну, троих точно», - призналась актриса.

Поклонники не смогли оставить комментарии к сториз, так как там отсутствует такая возможность.

Как известно, Кристина недавно развелась с комиком Гариком Харламовым, с которым воспитывает дочь Анастасию. Несмотря на развод, экс-супруги не упускают возможности пошутить друг над другом.

Так, в той же рубрике ответов на вопросы Кристина отметила, что «слушала новый альбом» Гарика. Она решила пошутить на эту тему, отвечая на вопрос о вокальном таланте бывшего мужа.

Харламов же периодически ссылается на темы, связанные с Кристиной, у себя в Инстаграм. Чаще всего объектом для шуток становится скандальный фильм «Текст».

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