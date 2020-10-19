Російська актриса Христина Асмус пожартувала над колишнім чоловіком Гаріком Харламовим
Як передає Politeka.net, у себе в Instagram зірка, яка сидить на самоізоляції через китайський вірус, запустила рубрику відповідей на питання. Христині так сподобалося відповідати на питання, що вона робила це два дні поспіль.
"Ти будь-якими Харламова", - задали питання шанувальники, ймовірно, переплутавши слово.
Христина вирішила скористатися помилкою і пожартувати над нею. Актриса відповіла: "Не будь-якими. Визначенеми».
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Крім цього, Христині поставили запитання про гумор екс-чоловіка. Один з шанувальників запитав, чи подобається актрисі гумор коміка або краще, коли він співає. Асмус не стрималася і знову пожартувала над батьком своєї дитини.
"Мені дуже сподобався його останній альбом. Особливо підірвала третя пісня. Це кантрі - звучання... браво! Думаю, він стане платиновим", - заявила артистка.
Варто відзначити, що колишнє подружжя не упускає можливості пожартувати один над одним. Це відбувається регулярно. Наприклад, Гарік обіграв шлюб з Христиною в новому випуску Comedy Club, зробивши пародію на шоу "Холостяк". Він висміював всіх претенденток на його серце, які були схожі на Христину.
А Асмус одного разу заявила в коментарях, що зробила відмінний подарунок чоловіку, коли розлучилася з ним.
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