37-летний телеведущий программы "Світ навиворіт" Дмитрий Комаров приоткрыл завесу над личной жизнью

Как известно, супругой Комарова является 22-летняя модель Александра Кучеренко, ставшая в 2016 году "Мисс Украина". Девушка стоически переносит путешествия мужа и его постоянное отсутствие дома. Однако, карантин в связи с эпидемией китайского вируса перевернул все вверх дном: теперь привычной картиной стала размеренная жизнь в стенах родной квартиры.

В интервью "КП в Украине" Комаров признался, с какой любовью его обхаживает самая красивая украинка дома.

"Я посвящал себя кулинарии потихонечку. Конечно, это Сашина территория: она очень любит готовить, и она реально меня баловала – это единственное подходящее слово, потому что мой обычный завтрак превращался в нечто особенное. Даже овсянка в исполнении Саши – произведение искусства. Она ее обязательно украшает ягодками, сливки выкладывает в виде рисунка… Ну а если говорить про обеды и ужины, то Саша вообще готовила фантастические блюда", - поделился Дмитрий.

Также телеведущий рассказал о том, что, несмотря на общее негативное инфополе из-за эпидемии, они с молодой супругой "находили возможность подарить себе какие-то радости, делать то, что в другой период жизни просто не получалось, на что никогда не хватало времени". К примеру, Дмитрий купил проектор и оборудовал небольшой кинотеатр, что позволило им с Александрой просмотреть любимые старые фильмы.

Ранее мы сообщали, Кучеренко ошеломила ярким фото на улице, признавшись в любви ко всему вокруг, кроме мужа. Как раз о последнем модели аккуратно и указали в комментариях в Инстаграм.

"Люблю свою работу, люблю осень, люблю Киев... В общем, сплошная любовь вокруг)) Солнечного всем дня, друзья! Выходные скоро😉", - подписала снимок Александра.

"Які ви завжди стильні 👌"; "А - мужа!!????)))"; "Мне бы хоть немного такой же жизнерадостности 🌺"; "Янгол в дівочій подобі🙈🙈😍", - отреагировали пользователи.

Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".