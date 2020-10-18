Украинское правительство в следующем году намерено пересматривать пенсии несколько раз, это произойдет уже скоро

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу Министерства социальной политики.

Так, первое повышение будет уже первого января. В связи с повышением минимальной заработной платы с 5000 до 6000, пенсия увеличится с 2100 до 2400 гривен. Это будет касаться пенсионеров в возрасте от 65 лет, у которых стаж работы 30 лет (для женщин) и 35 лет (для мужчин).

В марте следующего года будет проведена индексация выплат, что предусматривает повышение выплат на 11%.

В апреле будет осуществлен автоматический перерасчет пенсий для работающих пенсионеров. Учитываться будет размер официальной зарплаты и стаж работы.

В июле, после повышения «минималки» до 6500 грн, размер пенсионных выплат поднимут с 2400 до 2600 гривен.

Кроме того, в июле будет введена доплата в размере 400 грн для пенсионеров, которым больше 75 лет. Для этих граждан будет установлена минимальная пенсия в размере 2500 грн.

Пенсионеры, которым больше 80-и, будут получать доплату в размере 500 грн. Одинокие пенсионеры будут получать минимальную пенсию в размере 3342 грн.

А в декабре следующего года будет повышена минимальная пенсия для всех пенсионеров: с 1854 грн до 1934 грн. Также будут увеличены надбавки за сверхнормативный стаж, надбавки участникам и инвалидам войны, а также пострадавшим от чернобыльской аварии.

Напомним про пересчет пенсий и доплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры.

Также Politeka писала про повышение пенсий через несколько месяцев: откуда возьмут деньги и кому из украинцев выплатят больше остальных.