Украинцы имеют право на доплаты к пенсиям, но не все, а лишь некоторые категории

В частности, доплата ежемесячно положена тем, кто имеет стаж сверх нормы и тем, кто пострадал в Чернобыльской катастрофе.

Выплата в дополнительной пенсии за вред, причиненный здоровью, предусмотрена статьями 50 и 51 Закона Украины "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы", пишет "На пенсии".

лицам, принадлежащим к категории 1:

из числа участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС:

лицам с инвалидностью I группы – 474,5 0 грн;

лицам с инвалидностью II группы – 379,6 0 грн;

лицам с инвалидностью III группы – 284,7 0 грн;

Для других лиц с инвалидностью, в отношении которых установлена ​​причинная связь инвалидности с Чернобыльской катастрофой выплаты другие: лицам с инвалидностью I группы – 341,64 грн; лицам с инвалидностью II группы – 227,76 грн; лицам с инвалидностью III группы – 170,82 грн.

лицам, относящимся к категориям 2-4:

лицам, принадлежащим к категории, 2 – 170,82 грн;

лицам, принадлежащим к категории, 3 – 113,88 грн;

лицам, принадлежащим к категории, 4 – 56,94 грн.

детям с инвалидностью, а также больным вследствие Чернобыльской катастрофы лучевой болезнью, – 170,82 грн.

Напомним про пересчет пенсий и доплат, кто получит больше денег.

Как сообщала Politeka, расходы на пенсии резко вырастут в 2021 году, в Кабмине озвучили цифры.

Также Politeka писала про повышение пенсий через несколько месяцев: откуда возьмут деньги и кому из украинцев выплатят больше остальных.