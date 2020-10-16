Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва не вывалила бюст в бассейне
Известная красотка стала очень популярной из-за своих пышных форм, она даже смогла переехать в США, пишет Politeka.net.
Квитко в самых жарких образах демонстрирует шикарные объемы, а поклонники распространяют кадры по группам. В одной из фан-страничек появилось архивное фото, на котором модель позирует в бассейне.
Звезда надела черный купальник с тонкими бретельками, обтянувшими груди. Эти лямки придавали большого объема столь огромным прелестям.
Грудь прямо налилась в маленьком бикини и немного показалась из-под него. Вероятно, красотка выбрала маленький размер лифчика, из-за чего формы стянулись и выглядели еще соблазнительнее.
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Модель присела на краешек бассейна, слегка выставив назад ягодицы, в прозрачной воде виднелись крохотные плавки.
Завершили образ звезды стильные очки.
За 50 минут пост собрал более 1500 лайков и много восхваляющих фигуру красотки комментариев.
"Мокрая бестия", - написал один из поклонников.
Напомним, Анастасия Квитко предстала на пляже в красивом купальнике. Звезда завязала лямки так, что маленькие треугольники ткани обтянули грудь, и пытались соединить прелести между собой.
Большой бюст смотрелся еще соблазнительнее под лучами солнца.
Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко была в микро-бикини насыщенного баклажанового оттенка показала себя с необычного ракурса. Позируя на лежаке, звезда выпятила бюст и приподняла голову, чтобы подчеркнуть достоинства удачным прогибом.
Фото произвело фурор в сети.
Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".
А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».
Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов