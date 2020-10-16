Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, едва не вывалила бюст в бассейне

Известная красотка стала очень популярной из-за своих пышных форм, она даже смогла переехать в США, пишет Politeka.net.

Квитко в самых жарких образах демонстрирует шикарные объемы, а поклонники распространяют кадры по группам. В одной из фан-страничек появилось архивное фото, на котором модель позирует в бассейне.

Звезда надела черный купальник с тонкими бретельками, обтянувшими груди. Эти лямки придавали большого объема столь огромным прелестям.

Грудь прямо налилась в маленьком бикини и немного показалась из-под него. Вероятно, красотка выбрала маленький размер лифчика, из-за чего формы стянулись и выглядели еще соблазнительнее.

Модель присела на краешек бассейна, слегка выставив назад ягодицы, в прозрачной воде виднелись крохотные плавки.

Завершили образ звезды стильные очки.

За 50 минут пост собрал более 1500 лайков и много восхваляющих фигуру красотки комментариев.

"Мокрая бестия", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко предстала на пляже в красивом купальнике. Звезда завязала лямки так, что маленькие треугольники ткани обтянули грудь, и пытались соединить прелести между собой.

Большой бюст смотрелся еще соблазнительнее под лучами солнца.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко была в микро-бикини насыщенного баклажанового оттенка показала себя с необычного ракурса. Позируя на лежаке, звезда выпятила бюст и приподняла голову, чтобы подчеркнуть достоинства удачным прогибом.

Фото произвело фурор в сети.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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