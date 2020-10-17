"Красота есть во всем"

Фигуристая украинская модель Инна Горячковская впечатлила внешностью в пикантном леопардовом платье

Красотка плюс-сайз, прославившаяся как обладательница бюста 15-го размера, поделилась свежим фото в своем Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На фото Горячковская задумчиво прохаживается по модному бутику с одеждой. При этом на ней и без того роскошный наряд: длинное платье с леопардовым принтом и глубоким декольте, которое делает дополнительный акцент на пышной груди красотки. В таком платье Горячковская выглядит крайне эффектно.

«Красота есть во всем, но не всем дано это видеть», - подписала она свой снимок.

Поклонники модели тут же принялись засыпать ее комплиментами.

«Это точно. У тебя шикарные глаза и улыбка», «Выглядишь замечательно, красавица», «Именно», «Роскошная женщина», «Горячо», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Горячковская показалась в юбке и полупрозрачной накидке с огромным декольте. Инна стояла возле примерочной и выставила бюст вперед, позируя перед фотографом. Девушка была босой и не стеснялась показать всю себя. Рядом можно увидеть и фотографа, который работал с моделью.

"Чистая любовь и самоотдача только для овечек! Я — люблю безусловно всех, но быть хорошей девочкой согласна только на своих условиях", - написала звезда.

Напомним, украинка с 15-м размером еле удержала свою нереальную красоту в тесном кружеве: "Плохая девочка".

Как сообщала Politeka, украинка с 15-м размером бюста показала роскошь в громадном декольте: "Чудесная кошечка".

Также Politeka писала, что украинка с 15-м размером бюста сжала роскошь ради неотразимого ракурса: "Крупнокалиберные пушки".