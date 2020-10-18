Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова показала необычную тренировку в пустом спортзале

Скандальная балерина каждый день показывает, как занимается в спортзале, чтобы быть в форме для будущих выступлений. И хотя участвует Анастасия мало где, а в популярных выступлениях участия не принимает, Волочкова уверяет, что является востребованной балериной.

Каждый день она проводит в зале и демонстрируя свою растяжку, мини-отрывки с выступлений и при этом неизменно старается избежать критики в свой адрес из-за некачественного исполнения танца.

В самом спортзале после балетной разминки Анастасия использует тренажеры довольно странно, каждый раз взбираясь на них и показывая в самых неуместных образах свою растяжку для того, чтобы просто похвастаться, уверены пользователи Инстаграм.

«Прекрасное начало воскресного дня.😊 Мой любимый Тренажер я использую по своему интересу.🩰🦢 Очень эффективное упражнение для развития и поддержания растяжки.👍🩰 #анастасияволочкова», - написала Волочкова под одним из роликов.

На анти-фанатских группах сразу ответили балерине:

«когда тренажер с большой буквы☺️🤣🤣; Перевожу: " по своему интересу" = " на своё усмотрение". ... дура какая 🤦‍♀️; @pailiolia у нее именно большой интерес к Нему🐣🐒🤣 хоть обо что-то потереться🤦‍♀️; "Использую по своему интересу" 😣😣😣😣😣. Читать книги тебе, Настас, нужно. Классиков, да побольше».

Ранее мы также писали, что долгое время Анастасия занималась похудением и уверяла, что кроме листьев салата, тертого сыра с лаймом и яиц ничего не ест. При этом низкокалорийная диета, как отмечают в сети, явно не помогла Анастасии.

Недавно балерина показала, как проводила время со старой знакомой и засветила лишнее в невыгодном свете – Волочкова показала открытую зону декольте. Причем сделала это весьма неудачно, так как смелый вырез на платье не только оголил ее бюст слишком сильно.

Вот как реагируют фанаты, сделав лично скриншоты доказательств провального образа Анастасии:

«🤦‍♀️🤦‍♀С такой подругой враги не нужны💁‍♀️😆😆😆; Ну все готово: и трон со стразами, фата, ногтишки свадебные, товар лиТсом, вываливается, но не находится для мадам Грицацуевой новый Остап Бендер!🙈🤣; Ой, у Настки *опа из декольте торчит! 😄🤣;ну и груши у неё; Вот это безформенное вымя😱😞; Ну ладно хоть пол в склепе всегда чистый 😉».

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми

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