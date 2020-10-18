Актриса и модель Эмили Ратаковски обрадовала поклонников соблазнительным снимком

Как сообщает Politeka.net, всемирно известная модель не стесняется выставлять на публику свои формы в белье. Порой она вообще предстает перед общественностью без одежды. Ее официальная страница в Instagrаm наполнена снимками в пикантных нарядах.

Очередные кадры появились на фан-страничке модели и просто свел с ума ее поклонников. На одном из опубликованных фото было завораживающее зрелище: Эмили удивила не только невероятной фигурой, но и натуральной красотой.



Наряд Ратаковски хоть и был довольно строгий, но позволил рассмотреть ее упругие места.

Второй кадр дал возможно оценить ее зону декольте.

Ранее мы сообщали, что Ратаковски похвасталась снимком, на котором предстала в экстремально маленьком купальнике.

Аппетитная грудь звезды буквально вываливалась из маленьких клочков ткани. Модель этого совершенно не стеснялась. Напротив, она с удовольствием позировала на камеру, показывая свой плоский животик, округлые бедра и сочную грудь.

Напомним, что Ратаковски без стыда и белья задрала рубашку, показав красоту: "Верховный ангел".

Как сообщала Politeka, Ратаковски посветила упругими "черешенками", оставшись без лифчика: "Смотрите в глаза!".

Также Politeka писала, что Ратаковски показала, как веселится без белья в постели: "Откинулась назад и...".