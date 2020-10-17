«Мисс Украина 2016» Александра Кучеренко, жена ведущего «Мир наизнанку» Дмитрия Комарова снова подтвердила звание одной из самых стильных красоток страны

В своем сториз девушка поделилась несколькими снимками, которые показывают безупречный вкус телеведущей и модели, передает Politeka.net.

На первом фото она позирует рядом с ведущей программи «Светская жизнь» Катей Осадчей. На Александре – черный жакет и прозрачное черное платье. Жакет с глубоким декольте закрывает пятую точку звезды, но позволяет рассмотреть длинные и стройные ноги красотки. Образ Кучеренко дополнила ярко-розовыми туфлями-лодочками на каблуке.

На втором снимке девушка позирует в примерочной, выбирая наряд для того, чтобы осень была не такой серой.

На обеих снимках на ней – юбки-футляры со змеиным принтом. Первую, оливкового цвета, она дополнила полупрозрачной кофточкой в тон, под которой виднеется нижнее белье. На втором фото юбка темно-розового цвета дополнена белым джемпером, который оголяет плечо.

Под каждый из ансамблей звезда выбрала разную обувь, которая подходит по цвету.

Что думают по поводу образов поклонники, неизвестно, поскольку в сториз нет комментариев. Но, как правило, фолловеры всегда очень одобрительно отзываются о том, как выглядит и одевается молодая красавица-жена Дмитрия Комарова.

Ранее мы сообщали, что Кучеренко поразила элегантным образом в брючном костюме. Из-под пиджака девушки проглядывал кружевной топ, ставший "изюминкой" наряда.

В подписи она рассказала, куда собралась в таком "пикантно"-деловом стиле. А именно, на Всеукраинскую бизнес-премию, где намеревалась презентовать свой проект "Корпоративное наставничество", предполагающий помощь подросткам, которые выпускаются из интернатов.

Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.

Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.