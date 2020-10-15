"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена ведущего "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, удивила эмоциональным признанием

Как передает Politeka.net, 22-летняя модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе.

Кучеренко в легком темно-сером пальто со вставками из коричневой кожи позировала на мосту: на заднем фоне раскинулся прекрасный вид на Днепр, утопающий в осенних деревьях.

С идеальной укладкой и нежным макияжем Александра, держа в руках планшет, одарила зрителей милой улыбкой.

В подписи модель призналась в любви всему подряд и, как некоторые отметили, странно, что не мужу:

"Люблю свою работу, люблю осень, люблю Киев... В общем, сплошная любовь вокруг)) Солнечного всем дня, друзья! Выходные скоро😉"

В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах:

"Красота 🌺"

"Шикарная прическа Мисс Александра"

"Які ви завжди стильні 👌"

"А - мужа!!????)))"

"У вас натур. волосы? очень красивые"

"Мне бы хоть немного такой же жизнерадостности 🌺"

"Янгол в дівочій подобі🙈🙈😍"

"Дуже гарна 😍"

Ранее мы сообщали, Кучеренко поразила элегантным образом в брючном костюме. Из-под пиджака девушки проглядывал кружевной топ, ставший "изюминкой" наряда.

В подписи она рассказала, куда собралась в таком "пикантно"-деловом стиле. А именно, на Всеукраинскую бизнес-премию, где намеревалась презентовать свой проект "Корпоративное Наставничество", предполагающий помощь подросткам, которые выпускаются из интернатов.

«Какая вы красивая», «мои поздравления, красотка», «огонь образ», «шикарная», «роскошная», «что сказать – красотка», «умничка, Саша! Вдохновляешь», - отреагировали пользователи.

Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".

Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.

Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.