"Мисс Украина 2016" Александра Кучеренко, жена ведущего "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова, удивила эмоциональным признанием
Как передает Politeka.net, 22-летняя модель опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала в романтическом образе.
Кучеренко в легком темно-сером пальто со вставками из коричневой кожи позировала на мосту: на заднем фоне раскинулся прекрасный вид на Днепр, утопающий в осенних деревьях.
С идеальной укладкой и нежным макияжем Александра, держа в руках планшет, одарила зрителей милой улыбкой.
В подписи модель призналась в любви всему подряд и, как некоторые отметили, странно, что не мужу:
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"Люблю свою работу, люблю осень, люблю Киев... В общем, сплошная любовь вокруг)) Солнечного всем дня, друзья! Выходные скоро😉"
В комментариях поклонники рассыпались в комплиментах:
"Красота 🌺"
"Шикарная прическа Мисс Александра"
"Які ви завжди стильні 👌"
"А - мужа!!????)))"
"У вас натур. волосы? очень красивые"
"Мне бы хоть немного такой же жизнерадостности 🌺"
"Янгол в дівочій подобі🙈🙈😍"
"Дуже гарна 😍"
Ранее мы сообщали, Кучеренко поразила элегантным образом в брючном костюме. Из-под пиджака девушки проглядывал кружевной топ, ставший "изюминкой" наряда.
В подписи она рассказала, куда собралась в таком "пикантно"-деловом стиле. А именно, на Всеукраинскую бизнес-премию, где намеревалась презентовать свой проект "Корпоративное Наставничество", предполагающий помощь подросткам, которые выпускаются из интернатов.
«Какая вы красивая», «мои поздравления, красотка», «огонь образ», «шикарная», «роскошная», «что сказать – красотка», «умничка, Саша! Вдохновляешь», - отреагировали пользователи.
Напомним, пополнение в семье Комарова, трогательные снимки счастливой мамы: "Моя девочка...".
Как сообщала Politeka, Комаров из «Мир наизнанку» с красоткой-женой покорили милым преображением.
Также Politeka писала, что красавицу-жену Комарова застукали на встрече с другим, есть повод ревновать.