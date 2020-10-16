Знаменитая украинская певица Ани Лорак похвасталась новым образом после похудения

Как известно, сегодня на своем Ютуб-канале певица представила новую песню под названием "Страдаем и любим". Специально для презентации композиции певица засветилась в радиостудии для записи интервью. Чтобы привлечь к себе внимание, Ани Лорак записала серию роликов и показала множество фото оттуда.

"Я хочу рассказать о любви и боли. О невероятном чувстве, без которого не представляю свою жизнь. О том, что заставляет нас быть по-настоящему живыми", – днем ранее написала Лорак в Инстаграм.

На фото видно, как похудевшая после карантина певица расхаживает перед записью интервью, а также готовится к нему. Также она показала, как выглядит еще во время поездки к радиоведущим и озадачила немного спутанной и даже перекошенной прической.

В самом интервью она рассказала, что "Страдаем и любим" - очень многогранная композиция, как и само чувство Любовь. Отметим, что текст песни Ани Лорак писала сама.

Ранее мы также писали, что в последнее время артистка все реже дает интервью, меньше выступает и светится на публике из-за карантина. После того, как певица также заявила об отношениях с молодым саунд-продюсером Егором Глебом, о личной жизни звезда также не говорит. Массовая критика в сети вынудила скрыть Каролину и это.

Тем не менее, в Инстаграм звезда с радостью делится фото из отдыха, прогулок и фотосессий. Один из кадров появился и на фан-аккаунте Каролины. Так, Лорак решила похвастаться новым образом. Девушка предстала в лосинах и черной шелковой блузке. Наряд дополнили ботильоны с квадратным мысом, которые в тренде в этом сезоне. Глянцевый плащ стал изюминкой ее образа, поэтому новое фото и было представлено на фан-аккаунте с акцентом на него. Таким образом Каролина удачно скрыла располневшую фигуру, о проблемах с которой рассказала после карантина.

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