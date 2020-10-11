Бывшая солистка женской группы Nikita Анастасия Кумейко отправилась отдыхать в Египет и забросала сеть пляжными фото

Как передает Politeka.net, звезда продолжает делиться с фанатами фотоснимками, которые она делает во время отдыха на курорте в Шарм-ель-Шейхе.

Одной их последних публикаций, появившейся в ее Инстаграм стала фотография, где Анастасия попозировала в черном купальнике на берегу Красного моря.

На фото артистка принимает солнечные ванны, а также демонстрирует свою безупречную фигуру в полный рост.

"Не скучай, получай витамин D ☀️", - написала она.

На что фанаты написали, что у кумейко "Самая идеальная фигура в мире".

До этого Анастасия делилась кадром в синем купальнике с патчами под глазами. На ней был раздельный купальник, верх которого подчеркивал пышный бюст звезды.

Напомним, что ранее Анастасия Кумейко пела в популярном дуэте, а сейчас стала известным диджеем в Украине. Кроме того, знаменитость является активным пользователем Инстаграма, где не перестает дразнить своих фанатов достаточно откровенными и провокационными образами.

Так, к примеру бывшая участница группы Nikita, удивила дерзкой выходкой в лифте.

Знаменитость выложила смелое фото, на котором предстала в откровенной позе. Она сделала селфи напротив зеркала в лифте, задрав ногу выше собственной головы. Анастасия продемонстрировала отличную растяжку и свои стройные ноги во всей красе.

Напомним, роскошная экс-Nikita показала свои "скафандры" в откровенной позе.

А еще Politeka писала, что горячая экс-Nikita раздвинула ноги в нереальной позе.

Также Politeka сообщала, что экс-Nikita посветила голым телом через мелкую сеточку.