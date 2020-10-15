Известная балерина Анастасия Волочкова показала себя и рассказала о проблеме

На фото кадрах Анастасия позировала в желтом костюме, а на ногах можно увидеть плед. Звезда сидела за столом и рассказывала о том, что у нее случилась беда. В поселке, где Волочкова живет, отключили свет. Поэтому балерина при свечах сообщила, что пойдет разжигать костер на улице, где проведет время. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"У нас приключение. В посёлке отключили электричество. Сидим кукуем.. Но в красоте и романтике. Я люблю свечи и у меня в них весь дом Так что в любой ситуации можно найти позитив и выйти из неё красиво. Вечер с любимым можно проводить и в темноте. Но при свечах уютнее", - написала Волочкова под кадрами.

Фанаты не писали комментарии и посмотрели ролик несколько десятков тысяч раз. Все из-за того, что Анастасия выключила возможность комментарировать, ведь ее постоянно критикуют.

Сообщалось, что скандальная российская балерина Анастасия Волочкова огорошила поклонников неожиданным признанием.

«Настроение у меня сегодня грустное..🐣 Я всегда очень тяжело переживаю разочарование в людях и в их поступках..😔 Мне свойственно прощать и не держать в сердце обиду.. Но когда осадок на сердце остаётся, ему сложнее светиться.🐣», - говорится в сообщении.

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