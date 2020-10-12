Российская балерина Анастасия Волочкова откровенно рассказала о любимых мужчинах

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" признания и яркие кадры со съемок популярного ток-шоу. Кроме танцовщицы на фото запечатлены многие звезды, включая исполнителя Николая Баскова.

"Сегодня снимали эфир программы "Привет, Андрей", @malakhov007 посвящённую дню рождения Коли @nikolaibaskov 🌺 Но моих любимых Николаев сегодня было два! 💪 Мой партнёр по Большому театру и друг Николай Цискаридзе. @nikolai___tsiskaridze Это судьба.🙏 И История. На втором фото Колю Баскова вы не узнаете😂😂 , но желание между двумя Николаями я загадала😉❤️ Эфир в субботу 🌺", - заявила Волочкова в описании.

На первом снимке балерина позирует в обнимку с коллегой, Николаем Цискаридзе. Танцор нарядился в скромный костюм из рубашки и мешковатых штанов темно-синего цвета, а также серую футболку. Сама же Анастасия прижалась к мужчине в розовом платье с длинным разрезом на бедре и стразах на уровне груди.

Она также выложила групповое фото, на котором Цискаридзе так же обнял ее за плечи. Рядом можно заметить Николая Баскова с лицом, испачканным чем-то красным, и явно недовольным.

Напомним, что Волочкова с расставленными к потолку ногами похвасталась растяжкой перед детьми.

Также Politeka писала, что разъяренная Волочкова не выдержала нападок и оправдалась за вино после репетиций.

А еще Politeka сообщала, что разгульная Волочкова с бездонным декольте прижалась к зрелому красавцу.